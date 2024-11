Marcos Braz minimiza saída de Gabigol do Flamengo: 'Vida que segue'

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, disse que a "vida segue" ao ser questionado sobre a saída de Gabigol. Após o título da Copa do Brasil, o atacante afirmou que não vai permanecer no Rubro-Negro. Ele tem um acerto encaminhado com o Cruzeiro.

Processo natural a saída dele ou assinatura com qualquer clube. Há quatro meses ele já poderia fazer isso [assinar pré-contrato]. Está dentro da normalidade, do plausível. O Gabriel sai gigante daqui, pelos títulos que conquistou, pelo jogador que foi, mas é vida que segue, ciclo que se encerra Marcos Braz

O que aconteceu

Gabigol anunciou que não fica no Flamengo. Ao revelar a despedida que se aproxima, ele fez críticas à diretoria. "Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz. A gente conversou. Falei sobre a possibilidade de dois, três anos. E nunca houve a proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar".

O camisa 99 tem um acordo com o Cruzeiro. Marcos Braz disse ser "a coisa mais normal do mundo" que Gabigol tivesse propostas, e fez elogios ao jogador.

Conheço bem o mercado. Teve, em um primeiro momento, o Corinthians, depois o Palmeiras em um terceiro momento um outro time.. A coisa mais normal do mundo é que tivesse uma proposta. Pessoas que hoje tomam conta do Cruzeiro são sérias, corretas, estão atentas ao mercado Se, de fato, contratarem o Gabriel, boa sorte para eles. E fizeram muito bem. Estou à vontade para falar porque sei o quanto briguei para trazer o Gabriel para cá em 2019, e deu tudo certo para o Gabriel e para o Flamengo Marcos Braz

O que disse Gabigol?

"Não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos, houve negociações. O presidente, a diretoria na verdade, apertou minha mão, apertou a mão da minha família. Depois, acabaram acontecendo coisas que eu não gostei. Sempre soube as coisas pelo podcast. Nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz. A gente conversou. Falei sobre a possibilidade de dois, três anos. E nunca houve a proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo. Eu vou curtir esse momento. Até 31 de dezembro de 2024. Até lá, eu sou jogador do Flamengo. Quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, jogadores, a torcida. Então, agora eu vou aproveitar".