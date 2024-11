Hulk lamenta vice e mira recuperação do Atlético-MG até a final da Libertadores: "Precisamos dar a vida"

O Atlético-MG saiu derrotado da decisão da Copa do Brasil, neste domingo, na Arena MRV. Os donos da casa foram derrotados por 1 a 0 pelo Flamengo e acabaram com o vice-campeonato do torneio. No jogo de ida, os mineiros também haviam perdido por 3 a 1, no Maracanã. O atacante Hulk analisou os dois jogos da decisão e já mirou a recuperação da equipe no Brasileiro, além da final da Libertadores.

"O primeiro jogo pesou bastante. Quando é final com dois jogos a gente tem que ser mais inteligente, não perder da forma que perdemos, e acabou ficando muito puxado. Os torcedores fizeram uma festa maravilhosa, jogadores deram a vida dentro de campo, todo mundo exausto. Infelizmente não foi o resultado que a gente esperava, mas fica como aprendizado. Como falei dentro de campo, quando começa a Copa do Brasil, são dezenas de times que querem chegar à final. Fizemos um trabalho muito pesado, mas quando chega na final, um tem que ganhar e outro, perder. E a equipe que perde, infelizmente, o trabalho é jogado por água abaixo porque ninguém valoriza o esforço que faz para chegar até lá", analisou.

A equipe comandada pelo técnico Gabriel Milito ainda briga por mais um título nesta temporada. No dia 30 de novembro, o Galo enfrenta o Botafogo na decisão da Libertadores, em duelo que será disputado em Buenos Aires, na Argentina. Até lá, o clube ainda tem compromissos pelo Brasileirão e precisa de uma retomada no torneio para tentar seguir na zona de classificação à Libertadores de 2025 caso não garanta a vaga pelo título.

"Tem que reconhecer nosso trabalho e levar em consideração que temos mais sete jogos do Brasileiro e o grande jogo esse ano que é a final da Libertadores, nosso sonho, foco. Precisamos melhorar bastante, principalmente alguns comportamentos nossos para que se Deus quiser possamos ganhar esse título", disse.

"Depois de uma derrota, o clima é de tristeza, natural. A gente que joga futebol há mais de décadas, sabe que ia as lamentações. Mas o mais importante é a entrega de todo mundo A gente tem que aprender muito com a derrota. Na vitória todo mundo comemora, o que fez de errado, passa para o lado, mas quando perde, pega como aprendizado para que não aconteça mais. Temos grande decisões pela frente, a mais importante desde que cheguei o Atlético-MG, vindo aí, dia 30 de novembro, a mais esperada da minha vida, que é a Libertadores. Temos mais sete jogos do Brasileiro, precisamos dar a vida nesses jogos para ganhar confiança e chegar na final com mais confiança e melhor futebol para realizar o sonho de ganhar a Libertadores", declarou.

"Dou minha vida para ser campeão. A Libertadores é um sonho, uma obsessão, um desejo. Um título que não tenho com o Galo. Só Deus sabe o desejo do meu coração, as abdicações que faço para me cuidar ao máximo, chegar nas decisões e desfrutar. Foi o que falei aos meus companheiros, vamos dar o nosso melhor e fazer de tudo para ganhar", contou.

Essa foi a primeira decisão na Arena MRV, casa do Galo. Após o gol flamenguista, alguns torcedores se revoltaram e lançaram diversos objetos dentro de campo. Um dos líderes do elenco, Hulk pediu calma à torcida e revelou o receio da equipe perder o mando dos jogos em caso de punição.

"Perdemos a final em casa, é lamentável, triste. Daria a vida para poder ganhar esse título, mas não conseguimos. Não podemos estragar ainda mais a nossa arena. Vi algumas pessoas quebrando coisas, jogando em campo. Temos que cuidar, desejar coisas boas, não prejudicar. Imagina se tem uma punição e não podemos jogar em casa, vai ser triste para nós. Viver o momento, mas pensar sempre no amanhã", revelou.

"Na nossa casa queremos comemorar, começar a escrever as histórias aqui, conquistas. Infelizmente na primeira oportunidade não conseguimos. Nem sempre é como a gente quer, ou falar de determinação ou comprometimento. A gente trabalha muito para poder realizar o sonho dos torcedores e nosso também, para escrever nossos nomes na historia do clube. São títulos que nos deixa reconhecido pelo resto da vida no clube. Não conseguimos, mas temos muitas coisas pela frente para ganhar. Temos que trabalhar, manter os pés no chão para aproveitar melhor as próximas oportunidades", continuou.

No momento, o Galo é o 11° colocado do Brasileirão, com 41 pontos. E o próximo compromisso da equipe é justamente novamente contra o Flamengo, pela 33ª rodada da competição. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 20 horas (de Brasília), no Maracanã.