Jogadores descobrem ao vivo saída de Gabigol do Flamengo

O lateral-direito Wesley e o meia Gerson, do Flamengo, se mostraram surpresos com a saída do atacante Gabigol, que vai deixar a equipe e está acertado com o Cruzeiro para o próximo ano.

O que aconteceu

O lateral descobriu a notícia em entrevista ao vivo, e ficou surpreso com a situação. Na imagem do SporTV, é possível notar Wesley conversando com o ex-meio-campista e comentarista Alex, dando risada quando ouve a notícia sobre Gabigol de saída do Flamengo e a caminho do Cruzeiro.

Gerson também descobriu a saída do camisa 99 durante a entrevista, agradeceu ao colega e desejou boa sorte. O meia ainda se colocou como torcedor do Flamengo no momento de falar sobre o atacante.