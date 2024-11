Flamengo encosta na liderança do ranking de campeões da Copa do Brasil

O Flamengo conquistou o seu quinto título da Copa do Brasil neste domingo diante do Atlético-MG, na Arena MRV. Agora, o time carioca está na segunda colocação do ranking de campeões do torneio.

O Flamengo está empatado com o Grêmio. A equipe rubro-negra foi campeã em 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024, enquanto os gaúchos venceram em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016.

A soberania da Copa do Brasil pertence ao Cruzeiro. Com seis conquistas, o time mineiro levantou a taça do torneio em 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

Veja o ranking atualizado de campeões:

Cruzeiro 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)



Flamengo 5 (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)



Grêmio 5 (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)



Palmeiras 4 (1998, 2012, 2015 e 2020)



Corinthians 3 (1995, 2002 e 2009)



Atlético-MG 2 (2014 e 2021)



Criciúma 1 (1991)



Internacional 1 (1992)



Juventude 1 (1999)



Santo André 1 (2004)



Paulista 1 (2005)



Fluminense 1 (2007)



Sport 1 (2008)



Santos 1 (2010)



Vasco 1 (2011)



Athletico-PR 1 (2019)



São Paulo 1 (2023).