Filipe Luís exalta trabalho de Tite e celebra 1° título como técnico do Flamengo: "Me deram uma máquina"

Filipe Luís conquistou seu primeiro título como técnico do time profissional Flamengo, neste domingo, depois do Rubro-Negro vencer o Atlético-MG, por 1 a0, em jogo de volta da final da Copa do Brasil. Gonzalo Plata anotou o tentou que deu o triunfo ao time carioca. O treinador flamenguista fez questão de agradecer seu antecessor Tite pelo trabalho feito e exaltou o elenco do clube.

"Estou muito feliz. Primeiro, tenho que mencionar o Tite, que me deixou na semifinal da Copa do Brasil, fez um trabalho excelente. Sei o quão bom ele é. Agradeço ao Braz, ao presidente, porque me deram uma máquina. É o melhor elenco da América do Sul, pode bater de frente com alguns times da Europa e eu estou liderando esse grupo de jogadores fantástico. Não tem vaidade, não tem ego e hoje viu que o pessoal que saiu do banco foi o que resolveu. Só se faz um time campeão com um elenco altamente qualificado", disse.

O ex-lateral assumiu o time profissional do Flamengo após eliminação na Libertadores sob comando de Tite. E, agora, com nove jogos à frente do time carioca, conquistou sua primeira taça como técnico da equipe principal. A estreia do ídolo do Flamengo à beira do gramado foi em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, quando o Fla venceu o Corinthians, por 1 a 0.

O treinador flamenguista citou a dificuldade dos outros três jogos em que comandou a equipe na Copa do Brasil: dois contra o Corinthians e o de ida contra o Atlético-MG, e comentou a dificuldade imposta por Gabriel Milito nos dois jogos da final.

"Não tiro meu mérito porque a eliminatória contra o Corinthians foi muito dura. Achei que iríamos sofrer muito, porque tem grandes jogadores, é um time que está com fome de vitórias, está muito fechado, muito qualificado. Chegou sangue novo e foi muito difícil. E o Alético-MG quando pega para analisar e vê as variações táticas, entende o quão difícil foi essa fina. Isso valoriza ainda amis nossa vitória. Tiveram que correr muito para consegui esse troféu. Estou feliz porque aconteceu quase tudo que planejamos. Esse é o trabalho do treinador, mas dentro de campo os protagonistas são os jogadores que fizeram a diferença hoje", declarou.

"Quatro jogos para ser campeão. Mas os jogos antes foram difíceis. Esse grupo que levou o time a esse troféu muito especial para o clube. Hoje o Milito demonstrou que três zagueiros não é um sistema defensivo. Quebrei a cabeça durante a semana para pensar em como pressionar esse sistema, é uma combinação muito difícil. Ele veio em um 3-5-2, mas ele veio em um 3-4-3, isso confundiu mais ainda, não encaixou no primeiro tempo. Eu sabia qual era a solução do banco, mas queria uma troca muito forte para fazer no primeiro tempo e segurei. O time do Atlético-MG é muito forte. Mas o time aguentou bem, os jogadores correram mais do que podiam. Vi a exaustão do Michael, Arrasca, do Gerson. Conseguimos aguentar bem e depois com as entradas do Bruno Henrique e Fabrício Bruno, o time teve estabilidade e se manter firme. Enfrentei um treinador que me deu muita dor de cabeça", avaliou.

Por fim, Filipe Luís fez uma menção especial aos Garotos do Ninho, citando o incêndio no Ninho do Urubu, em 2019, que deixou 10 jogadores das categorias de base do Flamengo mortos, além de causar graves lesões em outros.

"Quero fazer uma menção especial aos Meninos do Ninho. Eu não estava aqui quando aconteceu tudo, mas queria mandar um abraço à família de todos. Tenho uma conexão muito forte. Tem um memorial no CT. Comecei no sub-17, no sub-20 e parece que tenho eles muito presentes comigo mesmo não estando aqui na época e nem conhecendo eles. Queria deixar isso registrado porque sinto que eles são parte de mim", declarou.