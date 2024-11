Everson lamenta vice do Atlético-MG na Copa do Brasil, mas pede foco para Libertadores: "Juntar os cacos"

O Atlético-MG foi vice-campeão da Copa do Brasil, neste domingo, ao ser derrotado por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), no jogo de volta da decisão. O goleiro do time mineiro, Everson, foi um dos destaques do jogo, mas não conseguiu evitar o revés. Ele lamentou a perda do título, mas pediu foco ao time, que ainda briga pela Libertadores.

"Trocaria todas as boas defesas pelo título. Poderia até falhar e a gente ganhar, mas não aconteceu. Dei meu máximo. perdemos um título, diante de um grande rival, na nossa casa. É juntar os cacos, daqui a 19 dias temos uma decisão da Libertadores", disse ao SporTV.

Gonzalo Plata conseguiu superar Everson e fez o único gol do jogo. Antes disso, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luis já havia vencido por 3 a 1, no Maracanã. Para Everson, o Galo perdeu o título no jogo de ida, já que em casa a equipe precisou correr atrás do resultado e deu mais espaços.

"Perdemos o título no primeiro jogo, onde jogamos um pouco abaixo, aqui precisamos sair para o jogo, dando espaço para o Flamengo e eles criaram as oportunidades em que fiz as boas defesas. Perdemos um título, mas temos mais um para brigar", seguiu.

O Atlético-MG ainda tem foco na disputa do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. A decisão do torneio continental, contra o Botafogo, acontece no dia 30 de novembro, na Argentina.