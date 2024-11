Em duelo direto pela liderança, Inter de Milão e Napoli empatam pelo Italiano

Em duelo direto pela liderança, Inter de Milão e Napoli ficaram no empate em 1 a 1 neste domingo, no Giuseppe Meazza, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. McTominay abriu o placar para os visitantes, e Çalhanoglu deixou tudo igual para os donos da casa.

O empate deixa a Inter de Milão na quarta posição, com 25 pontos conquistados. O Napoli foi a 26 unidades e recuperou a liderança do torneio, que havia sido tomada pela Atalanta anteriormente.

O Campeonato Italiano irá parar em virtude da Data Fifa. A Inter de Milão volta a campo apenas no dia 23, contra o Hellas Verona, enquanto o Napoli joga um dia depois, contra a Roma.

O Napoli inaugurou o marcador do Giuseppe Meazza aos 23 minutos do primeiro tempo. Após escanteio cobrado por Kvaratskhelia, Acerbi desviou a bola para pequena área no pé de McTominay. O meia inglês tocou de primeira para vencer Sommer e balançar as redes da Inter.

Os donos da casa responderam 20 minutos depois do gol sofrido. Çalhanoglu recebeu com liberdade, arriscou de fora da área e acertou o ângulo de Meret, marcando um golaço a favor da Inter.

Motivada pelo gol de empate no final da primeira etapa, a Inter voltou melhor do intervalo. A equipe protagonizou lances de perigo no ínicio do segundo tempo, mas pecou nas finalizções.

Aos 27 minutos, o time mandante desperdiçou a melhor chance da segunda etapa. Após Anguissa derrubar Dumfries na área, o árbitro assinalou pênalti para a Inter. Autor do gol de empate, Çalhanoglu se encarregou da cobrança, mas acertou a trave e perdeu a penalidade.

Confira os demais resultados da 12ª rodada do Italiano deste domingo