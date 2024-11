Elenco do São Paulo passará por bateria de exames visando 2025

O São Paulo já começou a pensar em 2025. Na próxima quarta e quinta-feira, os jogadores serão divididos em dois grupos no CT da Barra Funda e passarão por uma série de exames visando o planejamento para a próxima temporada.

Os exames serão realizados em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. Os atletas vão ser avaliados por uma equipe de cardiologistas, passando por consultas clínicas, teste ergométrico e exames de eletrocardiograma e ecocardiograma.

Em mais uma parceria, desta vez com o Hospital CEMA, os jogadores do São Paulo farão consultas e avaliações oftalmológicas e de otorrinolaringologia. Além disso, haverá avaliação odontológica com especialistas.

No final de outubro, o São Paulo já havia anunciado que faria sua pré-temporada de 2025 na Flórida, nos Estados Unidos. Em janeiro, o clube participará da FC Series.

Após a vitória sobre o Athletico-PR no último sábado, o elenco são-paulino ganhou três dias de folga e se reapresentará no CT da Barra Funda justamente na quarta-feira.

O técnico Luis Zubeldía terá bastante tempo de preparação para o próximo jogo da equipe, contra o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. Por conta da data Fifa, o São Paulo volta a campo apenas no dia 20 de novembro, às 16h30, pelo Campeonato Brasileiro.