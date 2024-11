Gabigol renasce no Flamengo graças a efeito suspensivo de tribunal suíço

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gabigol foi o nome do Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Tudo graças a um efeito suspensivo conquistado na Corte Arbitral do Esporte (CAS) em abril, o tribunal suíço que rege o esporte no mundo. Ele entra em campo novamente neste domingo, às 16h, contra o Atlético-MG para a decisão.

Qual a questão de Gabigol?

Gabigol foi punido inicialmente por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por fraude em um exame. A punição começou retroativamente, a partir do dia do exame no Ninho do Urubu: 8 de abril de 2023. Se o ponto de referência para o fim da pena for mantido (abril de 2025), Gabigol pode passar o período todo jogando.

O jogador defende que não houve fraude ao exame antidoping. A punição ocorreu porque Gabigol se recusou a ser testado no momento em que os oficiais estavam colhendo as amostras. Ele foi testado no mesmo dia e o exame teve resultados normais.

Gabigol cumpriu pouco mais de um mês de punição antes de conseguir o efeito suspensivo. Depois, voltou ao dia a dia do Flamengo normalmente, mas mesmo assim ficou sem espaço com Tite. O treinador entendia que o período fora, alguns problemas físicos e o rendimento nos treinos atrapalhavam o atacante.

Ainda não há uma data para a audiência do recurso de Gabigol no CAS. Ele chegou a viajar à Suíça em junho, mas o julgamento foi adiado. Conforme ouviu o UOL, não há previsão de uma remarcação.

A possibilidade é alta de que Gabigol, pelo menos, termine o contrato atual com o Flamengo (que expira em 31 de dezembro) sem um desfecho do processo.

O processo está se reorganizando com o efeito suspensivo em vigor. Mas a composição do time de árbitros do caso até mudou. São três nomes, mantidos em sigilo.

Renascimento com novo técnico

Com Filipe Luís, Gabigol voltou a jogar e a marcar. No meio do ano, com a janela aberta, Flamengo e outros clubes aguardavam a definição do CAS para avaliar a situação do jogador. Quando ofereceu o pré-contrato, o Palmeiras também considerou esse cenário. Mas o caso não andou e, no primeiro momento, ficou para trás. Nos debates atuais sobre renovação no Fla, por exemplo, isso não entra na equação.

Gabigol tenta, neste domingo, confirmar em campo a importância para o Flamengo em finais. Quem sabe, pressionar o clube a oferecer um contrato mais longo para que a relação continue. Se o futuro não for rubro-negro, o mercado está atento. Após a final, o jogador começará a pensar no que vem pela frente no ano que vem.

Jogador e clube ainda não debateram um novo contrato desde o desencontro nas conversas sobre renovação. Da parte do Fla, a proposta de um ano segue à mesa, mas é praticamente descartada pelo estafe do atleta, que se sentiu desvalorizado. Esse pode ser o último capítulo em finais nessa intensa relação. A bola rola às 16h na Arena MRV.