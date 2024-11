Dominante! Protagonismo no Palmeiras pode fazer Estêvão "varrer" o Brasileirão

Estêvão vem sendo o protagonista do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro. Mesmo com apenas 17 anos, o atleta já negociado com o Chelsea, da Inglaterra, tem feito a diferença para o time do técnico Abel Ferreira e pode "varrer" a competição se manter essa toada.

O primeiro quesito que Estêvão pode ganhar é o da artilharia do Campeonato Brasileiro. Atualmente o garoto figura no topo do ranking, com 12 gols, um a mais que Pedro, do Flamengo, lesionado, e dois a mais que Hulk, do Atlético-MG.

Curiosamente, Estêvão também é o líder de assistências no Campeonato Brasileiro. Atuando pela ponta direita, o atacante já deu oito passes para gol, ficando à frente de grandes meio-campistas como Rodrigo Garro (sete), Gerson (sete), Savarino (seis), Ganso (seis) e Matheus Pereira (seis).

Com esses números, Estêvão se tornou o primeiro jogador com menos de 18 anos a ter pelo menos 20 participações em gols em uma edição de Campeonato Brasileiro.

Por tudo é isso não é exagero colocar Estêvão na briga pelo prêmio de craque do Campeonato Brasileiro de 2024. Se terminar a competição como artilheiro e líder em assistências, ficará difícil brigar com os números do atacante nesta temporada.

Vale lembrar que o ano mágico de Estêvão ainda pode terminar com o título do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Botafogo tem uma vantagem confortável na liderança, mas o Palmeiras ainda não jogou a toalha pelo tão sonhado tricampeonato nacional, algo que até hoje apenas o rival São Paulo conseguiu.

Convocado para a Seleção Brasileira, Estêvão não estará em campo no duelo do dia 20 de novembro, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. O atacante até teria tempo de se juntar à delegação alviverde em Salvador após as Eliminatórias para a Copa do Mundo, mas como recebeu seu terceiro cartão amarelo na última rodada do Brasileirão, terá de cumprir suspensão automática.