Coritiba x Santos: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Série B

Em busca do acesso à elite do futebol brasileiro, o Santos visita o Coritiba nesta segunda-feira, no Couto Pereira, em Curitiba. O duelo, válido pela 36ª rodada da Série B, está marcado para as 21h (de Brasília).

O Santos precisa vencer para retornar à Série A. O Peixe lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o quinto colocado Ceará. Como restam três rodadas para o fim, nove pontos estão em disputa. Portanto, mesmo que o time cearense ganhe seu jogo, o Alvinegro não poderia mais ser alcançado.

Para subir à Primeira Divisão, a equipe de Fábio Carille terá que alcançar um feito inédito na temporada. O Peixe vem de três vitórias seguidas e busca conquistar quatro triunfos consecutivos pela primeira vez em 2024. Em seu último compromisso, o time praiano venceu o Vila Nova por 3 a 0, com gols de Basso, Guilherme e Otero.

Para a decisão contra o Coritiba, Carille possui uma lista de desfalques. No meio de campo, Diego Pituca (suspenso), Serginho (lesão muscular no reto femoral da coxa direita), Tomás Rincón (convocado pela Venezuela) e Miguelito (convocado pela Bolívia) não estão à disposição do treinador.

O zagueiro Jair (inflamação do músculo do quadril direito), o goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) completam a lista de baixas.

Três rodadas para o fim da edição 2??0??2??4??. Definições muito próximas! Jogos com cara de decisão, adrenalina alta. Momento imperdível! ??? pic.twitter.com/drLjxLwmqO ? Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) November 8, 2024

Apesar da vasta lista, apenas as ausências de Jair e Pituca impactam diretamente na escalação titular do Santos. João Basso deve seguir formando a dupla de zaga com Gil, enquanto Sandry é o principal nome para jogar ao lado de João Schmidt no meio.

Do outro lado, o Coritiba não tem mais pretensões na Série B. O Coxa ocupa a 10ª colocação, com 50 pontos, nove a menos que o quarto colocado Sport. Assim, as chances de acesso são extremamente mínimas. Entretanto, a equipe não pode mais ser rebaixada, já que está 12 pontos na frente da Ponte Preta, primeiro time dentro do Z4.

O Coritiba tem oscilado recentemente. A equipe do técnico Jorginho venceu três dos últimos cinco jogos. Em seu último compromisso, o Coxa perdeu de 4 a 1 para o Mirassol.

Para este jogo, Jorginho não poderá contar com o volante Vini Paulista, expulso na derrota para o Mirassol. Sebastián Gómez, convocado pela Colômbia para as Eliminatórias, também desfalca o Coxa.

FICHA TÉCNICA



CORITIBA X SANTOS

Local: estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)



Data: 11 de novembro de 2024 (segunda-feira)



Horário: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (AB-SC)



Assistentes: Thiaggo Americano Labes (AB-SC) e Bruno Muller (CD-SC)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (AB-RN)

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel, Geovane Meurer e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado.



Técnico: Jorginho.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, João Basso e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme.



Técnico: Fábio Carille.