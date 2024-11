Efeito Memphis: Corinthians sai do Z4 e passa a sonhar com Libertadores

A decolagem do Corinthians no Brasileirão após o drama da zona de rebaixamento durante quase todo o campeonato passa muito pela chegada de Memphis Depay.

Memphis melhora o Corinthians

O efeito pode ser sentido nos números: antes de Memphis, o Corinthians tinha cinco vitórias, dez empates e 11 derrotas. Desde a estreia do holandês são cinco triunfos, um empate e apenas um revés.

A tabela evidencia mais ainda o impacto. O Corinthians era o 18° colocado ao término da 26ª rodada — a última antes de Memphis fazer sua estreia. Hoje, a equipe aparece na 10ª posição.

O desempenho em campo também melhorou como um todo. Mesmo sem estar 100% fisicamente, conforme avaliação do próprio holandês, Memphis tem ajudado no setor final das jogadas corintianas, o que tem aumentado o número de gols da equipe no Brasileirão.

Yuri Alberto e Garro cresceram com Memphis. O trio de estrelas do Corinthians se encaixou com facilidade após o holandês passar a ser titular. O argentino tem tido mais facilidade para criar as jogadas para a dupla finalizar. Yuri, por sua vez, vive a melhor fase na temporada.

Gols de Memphis fazem a diferença. O holandês marcou três vezes pelo Corinthians e todas foram importantes: marcou um golaço para desempatar o jogo complicado contra o Athletico, depois anotou os tentos dos triunfos contra Cuiabá e Vitória, rivais diretos na luta contra o rebaixamento.

Corinthians passa a olhar para cima

O Corinthians chegou aos 41 pontos após o triunfo sobre o Vitória no último sábado (9). A distância para o Z4 passou a ser de cinco pontos, mas a equipe pode respirar mais aliviada já que tem ainda seis rivais entre ela e o Bragantino.

Sonhar com a Libertadores é possível. O Corinthians está a apenas seis pontos do Cruzeiro, atual sétimo colocado. Existe a possibilidade do G6 do Brasileirão virar G8, o que aumentaria o número de vagas brasileiras para a competição continental.

O Corinthians precisa torcer, por ora, para Botafogo e Flamengo. Se os cariocas conquistarem a Libertadores e a Copa do Brasil, respectivamente, e se mantiverem no G6, duas novas vagas serão abertas no Brasileirão para a Libertadores, o que tornaria o cenário mais favorável ao Corinthians.

O calendário prevê confrontos diretos em casa. Dos cinco jogos restantes do Corinthians, três serão contra rivais na briga pelo G6, G7 ou G8: Cruzeiro, Vasco e Bahia. Criciúma e Grêmio completam os demais duelos, ambos fora de casa.

Apesar de não citar a possibilidade da Libertadores, Ramón Díaz projetou vitória em todos os últimos cinco jogos do Corinthians no Brasileirão após o triunfo sobre o Vitória.

Nosso objetivo principal é chegar o mais alto possível. Temos de terminar bem [o campeonato] e tratar de ganhar essas cinco partidas. Ramón Díaz, em entrevista coletiva

O Corinthians, agora, terá tempo para treinar e focar na reta final do Brasileirão. Sem Brasileirão por causa da Data Fifa, o time só volta a campo no dia 20 de novembro, quando recebe o Cruzeiro, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.