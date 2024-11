Corinthians e São Paulo sub-17 feminino ficam no empate pela ida da semi do Paulistão

As equipes femininas sub-17 de Corinthians e São Paulo empataram em 1 a 1 neste domingo, no Parque São Jorge, em jogo válido pela ida das semifinais do Campeonato Paulista da categoria. Enquanto Helena abriu o placar para o Tricolor no começo do segundo tempo, Dany Pereira empatou para o Timão já nos acréscimos.

A partida de volta acontece já no próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Complexo Social do Morumbis. O time que vencer no tempo normal avançará para a final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida na disputa de pênaltis.

O classificado desta eliminatória enfrentará na grande decisão do Paulistão sub-17 feminino o vencedor do duelo entre AD Centro Olímpico e Ferroviária.

FIM DE JOGO! Na Fazendinha, nossa equipe Sub-17 ficou no empate por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da categoria. O jogo da volta será na próxima semana, no Complexo do Morumbi. ? - Dany Pereira pic.twitter.com/AvgSZGC4rm ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 10, 2024

O São Paulo foi a campo com a seguinte escalação: Clara Azzi; Helô Baccan, Tay, Gi Mazzotti e Lô; Gi Coutinho, Micheli e Duda Pontes; Helena, Laura Larêdo e Vitória Barretto. O time é comandado por Douglas Matsumoto.

Já o Corinthians entrou em campo com: Ana Morganti; Dany Pereira, Débora, Mari Barroso e Carol Melo; Natália Pereira, Pepê e Gabi Pires; Lívia, Dulce e Lara Mel. A técnica é Rilany Silva.