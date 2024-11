Bruno Henrique ressalta a emoção de igualar Zico e Júnior em títulos pelo Flamengo

Bruno Henrique escreveu mais um capítulo importante na história do Flamengo com o título da Copa do Brasil, conquistado neste domingo com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV. Ele, ao lado de Arrascaeta e Gabigol, igualou o número de conquistas de Júnior e Zico, ídolos rubro-negros, com 13 taças.

"Muito emocionado por esse momento. Igualar, em títulos, com essas lendas que marcaram o Flamengo. Mais uma vez, eu, Gabriel e Arrascaeta estamos marcando o nosso nome na história do clube. Então é só parabenizar todos os jogadores, comissão técnica, diretoria, todo mundo de parabéns. Esse título vai para a Nação", declarou o atacante.

Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol chegaram ao Flamengo em 2019. De lá para cá, esse trio colecionou títulos. Foram duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e quatro Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024).

Neste domingo, Bruno Henrique entrou no lugar de Gabigol no intervalo. O atacante teve boas oportunidades de marcar e ajudou o Flamengo a sair com a vitória por 1 a 0, gol de Plata.