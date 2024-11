Bruno Henrique diz ser inocente sobre acusação de manipulação nas apostas

Além de comemorar o título da Copa do Brasil, o atacante Bruno Henrique tocou em um assunto delicado após a vitória deste domingo do Flamengo sobre o Atlético-MG. Em entrevista ao Sportv, ainda no gramado da Arena MRV, o jogador comentou sobre ter sido alvo da Polícia Federal em uma operação relacionada à manipulação de resultados nas apostas esportivas.

Bruno Henrique é investigado pelos cartões recebidos em um jogo do Flamengo contra o Santos, no ano passado. Foi detectado um volume anormal de apostas na punição do jogador naquela partida.

"Recebi isso da forma agressiva, não esperava, acredito na Justiça lá de cima. Deus sempre esteve comigo. Minha vida, minha trajetória, nunca foram fáceis. Estou tranquilo em relação a isso", disse o atleta, emocionado.

Na operação, a PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Vespasiano/MG, Lagoa Santa/MG e Ribeirão das Neves/MG. Parentes de Bruno Henrique também foram alvos.

"Peço que a Justiça seja feita, separar o fora de campo e o dentro de campo. Tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, não é fácil da forma que foi. Sempre tive a vida difícil, cheguei aqui com muita humildade, respeitando a todos e será assim daqui para frente", explicou Bruno Henrique, que ainda foi questionado se afirma ser inocente: "Afirmo".