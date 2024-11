Benfica goleia Porto em casa, e Sporting aumenta vantagem na ponta do Português

Neste domingo, no Estádio da Luz, o Benfica venceu o Porto por 4 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Português. Pérez (contra), Di Maria (2) e Álvaro Carreras marcaram para os mandantes, enquanto Samu Omorodion deixou o único tento dos visitantes.

Com o resultado, o Benfica chegou aos 25 pontos, mas permaneceu na terceira posição. Vale destacar que a equipe tem um jogo a menos em relação aos rivais. O Porto, por sua vez, conheceu sua segunda derrota e, com 27 unidades, manteve-se na segunda colocação.

Quem se beneficiou do resultado foi o Sporting, que tem 100% de aproveitamento na competição. O time venceu na rodada e chegou aos 33 pontos, aumentando a sua vantagem na liderança do Campeonato Português.

O Benfica volta aos gramados apenas no dia 23 deste mês, após a parada para a data Fifa. O clube recebe, no Estádio da Luz, o Estrela Amadora, às 17h45 (de Brasília), pela quarta rodada da Taça de Portugal. Já o Porto, pela mesma competição, às 14h do dia 34, visita o Moreirense.

OS GOLS

O Benfica inaugurou o marcador aos 30 minutos do primeiro tempo. Tomás Araújo lançou para Álvaro Carreras, que, dentro da área, limpou a marcação, trouxe a bola para o pé direito e bateu cruzado para o fundo das redes de Diogo Costa, goleiro do Porto.

Aos 44 minutos, ainda da etapa inicial, o Porto deixou tudo igual. Pela esquerda do campo de ataque, Francisco Moura cruzou rasteiro e a defesa do Benfica não afastou o perigo. A bola atravessou a pequena área e Samu Omorodion apareceu para empurrar para o gol.

O Benfica retomou a liderança do placar aos 11 minutos do segundo tempo. O argentino Ángel Di Maria recebeu belo passe de Aursnes e, dentro da área, bateu de canhota na saída do goleiro. Antes de entrar, a bola tocou na trave direita.

Cinco minutos depois, aos 16, o Benfica aumentou sua vantagem no Estádio da Luz. Pavlidis recebeu passe de Bah e finalizou, porém, a bola desviou em Nehuen Pérez e morreu no fundo das redes.

Para fechar a goleada, os mandantes fizeram o quarto gol. Após penalidade máxima assinalada pela arbitragem, Di Maria assimiu a cobrança e não desperdiçou, cravou o seu segundo tento no clássico.

Sporting ganha do Braga e mantém 100% de aproveitamento na liderança

Mais cedo neste domingo, no Estádio de Braga, o Sporting venceu o mandante Braga pelo placar de 4 a 2. Morita, Hjulmand e Harder (2) marcaram para os visitantes, enquanto Ricardo Horta (2) deixou o dos donos de casa.

Confira outro resultados deste domingo pelo Português:

Estrela Amadora 2 x 0 CD Nacional



Santa Clara 1 x 0 Vitória Guimarães