Autor do gol do título do Flamengo, Gonzalo Plata destaca "dia inesquecível"

Com poucos meses de Flamengo, Gonzalo Plata viveu um dia inesquecível e garantiu o primeiro título com a camisa rubro-negra. O atacante equatoriano marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, neste domingo, na Arena MRV, resultado que confirmou a conquista da Copa do Brasil.

"Estou muito feliz. É um dia inesquecível para mim, para toda a equipe, para a minha família. Marcar um gol em uma final é algo muito importante na minha carreira, ainda mais neste clube, que é muito grande. Penso que merecíamos esse título. Criamos muitas chances claras de gol. Graças a Deus, pude marcar hoje (domingo). Agora é comemorar com a equipe, nós merecemos. Agora é terminar bem o campeonato (Brasileiro)", declarou Plata.

O Flamengo anunciou a contratação de Plata no dia 30 de agosto. Ele estava no Al-Sadd, do Catar, e foi um dos reforços da última janela de transferências. Até aqui, são 13 jogos, dois gols, uma assistência e um título.

Neste domingo, Plata entrou aos 23 minutos do segundo tempo, no lugar de Michael. Treze minutos depois, ele foi lançado, driblou a marcação e tocou por cima de Everson: 1 a 0.

Após vencer o jogo de ida, no Maracanã, por 3 a 1, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e conquistou a Copa do Brasil pela quinta vez.