Plata faz golaço, Flamengo vence Atlético-MG e é penta da Copa do Brasil

O Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil! O time rubro-negro venceu o Atlético-MG na tarde deste domingo (10), chegou ao quinto título na competição nacional e, de quebra, se tornou o primeiro campeão na Arena MRV, que foi inaugurada no ano passado. O triunfo por 1 a 0 foi construído com um bonito de gol de Gonzalo Plata, no segundo tempo

A equipe da Gávea chegou a Belo Horizonte com vantagem. O Fla já havia vencido o primeiro duelo, no Maracanã, por 3 a 1, com gols de Arrascaeta e dois de Gabigol, enquanto Alan Kardec marcou para os mineiros.

O Rubro-Negro aumenta a lista de conquistas na Copa do Brasil. O troféu de 2024 se junta ao de 1990, 2006, 2013 e 2022.

Esse foi o primeiro título de Filipe Luís como técnico do profissional. Ele assumiu o cargo no fim de setembro, após demissão de Tite. O ex-lateral iniciou a caminhada à beira do gramado neste ano. Ele começou no sub-17 e conquistou a Copa Rio. Posteriormente, foi para o sub-20 para ocupar vaga deixada por Mário Jorge, que foi para o sub-17 da Arábia Saudita. Na categoria, levou o Intercontinental.

O Atlético-MG, agora, foca na Libertadores. O Galo vai enfrentar o Botafogo no dia 30, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Argentina.

A vitória na final rendeu ao Flamengo a premiação de R$ 73,5 milhões, apenas por levar a melhor no confronto decisivo. O Atlético-MG, por outro lado, ganha R$ 31,5 milhões, além do que faturou nas fases anteriores.

A Copa do Brasil é o segundo título do Flamengo na temporada. O time, ainda sob comando de Tite, foi o campeão do Carioca.

Confusão generalizada

O jogo ficou marcado por uma confusão generalizada. Após o gol de Plata, que abriu o placar, uma bomba estourou no campo, próximo aos jogadores do Fla, e alguns outros objetos foram arremessados. A delegação teve de procurar um lugar para se abrigar e houve movimentação por parte dos seguranças. O jogo ficou paralisado por alguns minutos.

Gabigol renasce

O título do Flamengo acontece com o carimbo de Gabigol. O atacante, que vinha em baixa, marcou duas vezes no jogo de ida, mostrou-se decisivo novamente e se tornou um dos nomes da conquista. Após o jogo, a torcida do Flamengo presente na Arena MRV pediu a permanência do camisa 99, que tem contrato até o fim do ano.

Gabigol, porém, revelou que não vai ficar na Gávea, e fez críticas a membros da diretoria quanto à condução das negociações por uma possível renovação. O camisa 99 tem um acerto encaminhado com o Cruzeiro.

Gabigol e Lyanco em ação durante final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Como foi o jogo

Confusão antes de a bola rolar. A entrada da torcida do Fla teve confusão, dificuldade na leitura dos ingressos e gás de pimenta. Com catracas paradas e má organização, o clima começou a ficar mais tenso do lado de fora. Com falha no sistema, os funcionários liberavam grupos pequenos por vez. Muitas pessoas se aglomeraram perto das grades de entrada. Alguns torcedores empurraram as grades e tentaram forçar a entrada. A polícia agiu rápido com bombas, jato de água e gás de pimenta. A situação seguiu, com vários focos de confusão.

Festa das torcidas. Os torcedores de Atlético-MG e Flamengo fizeram a festa na entradas dos times em campo. Os donos da casa contaram com bandeiras, fumaças e um mosaico.

Mosaico da torcida do Atlético-MG antes de jogo contra o Flamengo pela final da Copa do Brasil Imagem: FáBIO BARROS/ESTADÃO CONTEÚDO

Mudanças nos times. Em desvantagem no placar agregado, o Atlético-MG fez alterações em relação ao jogo de ida. Zaracho foi titular no meio e Arana voltou à lateral, após atuar no setor ofensivo no Maracanã. O Flamengo, por outro lado, teve Michael formando dupla com Gabigol — Bruno Henrique era a outra opção — e a volta de Pulgar.

Jogo equilibrado. O Flamengo aproveitou o início do jogo para ter um pouco mais a bola e logo criou uma boa chance, quando Arrascaeta achou Gerson no meio da defesa atleticana. O Galo, porém, passou a ter um pouco mais de comando no meio de campo e ter mais solidez. Os comandados de Milito chegaram ao ataque com perigo mais claro em duas oportunidades — ambas em finalizações de Hulk que obrigaram Rossi a fazer defesa em dois tempos.

Fla 'à direita' e pressão do Galo. O time de Filipe Luís começou a explorar as transições em velocidade e o lado direito passou a ser explorado, principalmente com ultrapassagens de Wesley. Por ali, foram criadas chances, que pararam em Everson ou foram para fora. O Atlético-MG, por sua vez, adiantou a marcação e passou a pressionar a saida de bola, provocando alguns erros do adversário e animando a torcida.

Reclamação. O Flamengo reclamou bastante de um lance envolvendo Lyanco e Arrascaeta. Aos 36 minutos do 1º tempo, o jogador do Fla colocou na frente e foi derrubado pelo zagueiro do time mineiro. Claus deu cartão amarelo, mas os rubro-negros pediram vermelho indicando que Arrascaeta sairia sozinho para avançar em direção ao gol.

A entrada de Lyanco em Giorgian De Arrascaeta.



O árbitro deu amarelo e o VAR não recomendou a revisão.



E aí, foi falta pra vermelho?



?: TV Globo pic.twitter.com/dFxx2uCOSF -- LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 10, 2024

Estratégia diferente. Na volta do intervalo, Milito tirou Lyanco e Otávio para as entradas de Saravia e Alan Kardec. A ideia foi colocar o time mais à frente com mais possibilidades ofensivas, uma vez que precisaria vencer por, no mínimo, dois gols para levar a decisão para pênaltis. O Galo passou a ter mais posse e presença na área de Rossi. Neste cenário, Filipe Luís também mudou e colocou o zagueiro Fabricio Bruno na vaga de Arrascaeta.

Chances empilhadas. Com o Atlético-MG indo á frente em bloco, o Flamengo começou a achar espaços e encaixar os ataques, mas perdeu algumas chances claras com Bruno Henrique, Michael e Alex Sandro.

De um lado ao outro. O placar foi aberto em um lance "maluco". O Atlético-MG, por muito pouco, não conseguiu abrir o placar. A bola passeou na área de Rossi, e a zaga do Fla afastou. A bola chegou a Plata, que driblou Saravia, invadiu a área e deu um toque por cima de Everson.

Lances importantes

Everson pega. Aos 3 minutos do 1º tempo, Arrascaeta achou Gerson no meio da defesa atleticana, e o camisa 8 saiu na frente de Everson. Gerson bateu na saída do goleiro, que fechou o ângulo e fez a defesa com o peito.

Rossi em dois tempos. Aos 13 minutos do 1º tempo, Hulk cobrou falta da intermediária com um chute forte. Rossi "bateu roupa", mas fez a defesa no segundo lance e evitou que Arana completasse para o gol.

Rossi de novo. Aos 18 minutos do 1º tempo, Zaracho achou Hulk na entrada da área. O atacante encheu o pé e Rossi espalmou. No rebote, o goleiro afastou com o pé e impediu finalização de Paulinho.

Passou perto. Aos 25 minutos do 1º tempo, Wesley avançou em velocidade, foi à linha de fundo e cruzou. Arrascaeta cabeceou e a bola passou por cima do gol de Everson.

Quase uma lambança. Aos 35 minutos do 1º tempo, Rossi saiu jogando com Pulgar, que tentou devolver, se atrapalhou e mandou no peito de Paulinho. O atacante dominou e finalizou, mas Rossi saiu para fazer a defesa.

Everson defende. Aos 6 minutos do 2º tempo, Rossi fez uma reposição rápida e acionou Bruno Henrique. O atacante ganhou de Battaglia na velocidade e bateu, mas Everson fez a defesa.

Sem cobertura. Aos 17 minutos do 2º tempo, Bruno Henrique ganhou disputa com Saravia e saiu livre na cara de Everson. Ele tentou bater por cobertura, mas o goleiro deu um tapa e mandou para fora.

Perdeu. Aos 21 minutos do 2º tempo, Michael pegou sobra dentro da área e teve grande chance de finalizar, mas tentou o drible e Everson, no chão, fez a defesa.

0 x 1. Aos 37 minutos do 2º tempo, Bruno Henrique puxou contra-ataque e acionou Plata. O atacante driblou Saravia e deu um toque por cima de Everson.

Mais uma defesa. Aos 46 minutos do 2º tempo, Bruno Henrique avançou e cruzou. Wesley chegou batendo forte e Everson pegou.

Expulso. Aos 50 minutos do 2º tempo, Saravia, que tinha entrado no segundo tempo, impediu chance de gol de Bruno Henrique e foi expulso.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 x 1 FLAMENGO

Competição: Copa do Brasil -- final

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Hora: 10/11/2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/ SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA/ SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/ SP)

VAR: Daiane Muniz (FIFA/ SP)

Cartões amarelos: Lyanco, Igor Rabello (ATM); Pulgar, Evertton Araújo (FLA)

Cartão vermelho: Saravia, do Atlético-MG, aos 50'/2ºT

Gol: Plata, do Flamengo, aos 37'/2ºT

Público e renda: 44.876 / R$ 10.410.129,58

Atlético-MG: Everson; Lyanco (Saravia), Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa (Alisson), Otávio (Alan Kardec), Alan Franco, Zaracho (Bernard) e Guilherme Arana (Rubens); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (David Luiz) e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Fabricio Bruno) e Gerson; Michael (Gonzalo Plata) e Gabigol (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís

