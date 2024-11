Arrascaeta, BH e Gabigol igualam Zico e Júnior como maiores campeões no Fla

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil após vencer novamente o Atlético-MG (1 a 0 neste domingo e 4 a 1 no placar agregado) e o trio da "geração 2019" chegou a uma importante marca com a camisa do clube.

Várias conquistas

Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol chegam a 13 taças pelo rubro-negro e igualam os ídolos Zico e Júnior como maiores campeões da história da equipe.

Gerson é outro que sobe no ranking. Ele agora está na prateleira de Adílio, Andrade, Renê e do agora técnico Filipe Luís, que conquistou 10 troféus pelo clube enquanto era jogador.

Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol chegaram juntos ao Flamengo em 2019. Eles conquistaram o Carioca em 2019, 2020, 2021 e 2024; o Brasileirão em 2019 e 2020; a Copa do Brasil em 2022 e 2024; a Libertadores de 2019 e 2022; a Recopa Sul-Americana em 2020 e a Supercopa do Brasil em 2020 e 2021.

Zico e Júnior são revelados pelo Flamengo e parte da geração de ouro do clube. Zico subiu primeiro para o profissional e ganhou o Carioca de 1972 antes de Júnior estrear em 1974. Juntos, levaram o estadual de 1974, 1978, os dois de 1979 e o de 1981, além dos Brasileiros de 1980, 1982 e 1983 e da Libertadores e do Mundial de Clubes de 1981. Depois, o Galinho sozinho venceu o Carioca em 1986 e o Brasileiro de 1987. Já o ex-lateral colocou na galeria a Copa do Brasil de 1990, o Carioca de 1991 e o Brasileiro de 1992.

Os maiores campeões pelo Flamengo