Após título na Copa do Brasil, Gabigol anuncia saída do Flamengo: "Não vou ficar"

Após a conquista da Copa do Brasil de 2024, neste domingo, o atacante Gabigol revelou que seu futuro será fora do Flamengo. O jogador, que foi decisivo no jogo de ida, ao marcar dois gols da vitória por 3 a 1, no Maracanã, disse que agora quer aproveitar os últimos jogos com a camisa rubro-negra, mas não contou onde irá jogar.

"Essa foi minha última final, não vou ficar o Flamengo, mas o carinho é imenso, recíproco. Então, é aproveitar bastante esses jogos que faltam, poder me despedir bem da torcida, dos meus colegas e estou muito feliz. Não fico no Flamengo. Esses últimos anos houve negociações, a diretoria apertou minha mão, da minha família e depois não aconteceu", disse ao SporTV.

Após o apito final do duelo vencido por 1 a 0 pelo Flamengo, Gabigol ouviu os gritos de "fica, Gabigol" vindo da parte da arquibancada ocupada pela torcida do Flamengo. O jogador agradeceu ao público pelo carinho e avaliou sua passagem pelo clube. O atacante de 29 anos aproveitou e deu uma "alfinetada" na diretoria do Flamengo ao citar as conversas sobre a negociação.

"Acabou acontecendo coisas que não gostei. Sempre soube as cosias por podcast, nunca pessoalmente. Falei muito com o Marcos Braz, falei da possibilidade de dois ou três anos (de contrato) e nunca houve uma proposta do Flamengo. Depois de hoje, não vou ficar no Flamengo, mas saio muito feliz. Vou curtir ate 31 de dezembro. Até lá sou jogador do Flamengo, quero aproveitar e me divertir bastante. Foi um passagem incrível, amo os jogadores, a torcida. Vou aproveitar", seguiu.