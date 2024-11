Zubeldía faz mudança na defesa do São Paulo para duelo com o Athletico-PR; veja escalações

O São Paulo está escalado para o duelo deste sábado contra o Athletico-PR, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Sabino; Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano; Ferreira, Lucas Moura e Calleri.

O técnico Luis Zubeldía fez mudança na defesa, com a entrada de Ruan, que formará dupla de zaga com Alan Franco. Sabino, que foi titular na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, como zagueiro, começa atuando como lateral.

?? O Tricolor está escalado! ?? São Paulo x Athletico-PR

? MorumBIS

? 21h

? Brasileirão (33ª rodada) ? Sportv e Premiere

? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/ugHkRaAUuc ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 9, 2024

Para esse duelo, o volante Alisson, recuperado de uma fratura no tornozelo direito, volta a ficar à disposição de Zubeldía após quatro meses. Os desfalques do São Paulo são o zagueiro Arboleda (trauma na perna direita) e o lateral esquerdo Welington (edema na coxa esquerda). Michel Araujo e Pablo Maia completam a lista de baixas.

Enquanto o Athletico-PR vai a campo com: Mycael; Léo Godoy, Belezi, Gamarra e Esquivel; Erick, Felipinho e Praxedes; João Cruz, Julimar e Pablo.

A equipe paranaense tem as baixas de Madson, Fernandinho, Christian, Canobbio e Mastriani (lesionados), além de Nikão (emprestado pelo São Paulo) e Cuello (suspenso).

O Tricolor é o sexto colocado do Brasileirão, com 54 pontos. Mesmo com uma vitória, os comandados de Zubeldía não subirão de posição, mas podem diminuir a vantagem para o Flamengo, que é o quinto colocado, com 58.

O Athletico-PR, por sua vez, luta contra a zona de rebaixamento. O time comandado por Lucho González, ocupa o 17º lugar, com 34 pontos.

A partida contra o Furacão marca o retorno do São Paulo ao Morumbis depois de mais de um mês. A última partida da equipe em casa foi contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores, no dia 25 de setembro. O local recebeu shows do cantor Brunos Mars e teve seu gramado trocado após as apresentações.