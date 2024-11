Zagueiro do Nacional, Sebastián Coates é assaltado com a família no Uruguai

O zagueiro do Nacional-URU, Sebastián Coates, anunciou na madrugada deste sábado que foi assaltado no Uruguai. Segundo o jogador, roubaram sua carteira com documentos de seus filhos e de sua mulher.

Em vídeo divulgado no Instagram do atleta, é possível ver o momento da abordagem, filmada por uma câmera de segurança. Um homem para com sua moto na frente do carro do zagueiro e se aproxima das janelas do dois lados.

Foto: Reprodução / Redes sociais

"Lamentavelmente roubaram minha carteira com documentos dos meus filhos e de minha mulher. Se alguém os encontrar, agradeceria se me avisassem ou se os levassem a alguma delegacia de polícia", escreveu o atleta na publicação.

Com extensa carreira na Europa e na seleção do Uruguai, Coates trocou o Sporting, de Portugal, pelo Nacional, clube que o revelou, em julho de 2024.