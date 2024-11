Corinthians supera falha de Hugo, vira contra o Vitória e se afasta do Z4

Com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay, o Corinthians derrotou, de virada, o Vitória fora de casa.

O Corinthians chega aos 41 pontos no Brasileirão, se afasta do Z4, salta para a 10ª posição e fica na zona de classificação da Copa Sul-Americana. O Vitória estaciona na 13ª colocação, com 38 pontos.

O Vitória volta a campo no dia 20, fora de casa, contra o Criciúma, às 16h30. No mesmo dia, o Corinthians encara o Cruzeiro na Neo Química Arena, às 11h.

Como foi o jogo

Vitória superior no começo e falha de Hugo. O time baiano foi para o abafa inicial e, em pressão na saída de bola corintiana, abriu o placar logo aos 9 minutos da etapa inicial após falha do goleiro Hugo Souza. O arqueiro pediu desculpas pelo erro que ocasionou em gol do adversário.

Corinthians cirúrgico. Na metade do primeiro tempo, o Corinthians segurou a pressão do Vitória e empatou com Yuri Alberto, em bela troca de passes envolvendo Memphis Depay e Rodrigo Garro.

Pressão do Corinthians após o empate. Perto do final da etapa inicial, Yuri quase colocou os visitantes em vantagem após aproveitar a sobra de um chute de Memphis, exigindo boa defesa de Lucas Arcanjo. Minutos depois, foi a vez de Memphis praticamente fazer um golaço em um chute colocado.

Novo abafa do Vitória. O Vitória voltou ligado após o intervalo, assim como no começo do primeiro tempo, e levou perigo ao Corinthians com Gustavo Mosquito e Carlos Eduardo.

Virada do Corinthians. A pressão do Vitória não surtiu efeito como no primeiro tempo e, em um belo passe de Garro, foi a vez de Memphis balançar as redes, virar o placar e colocar o Corinthians em vantagem.

Lances importantes

1x0. Não era o dia de Hugo Souza que, em uma falha na saída de bola, deu a bola de presente para Alerrandro, que chegou sozinho e balançou as redes sem goleiro.

1x1. E o trio funcionou de novo: Memphis Depay passou para Garro em bela jogada no meio-campo, que só serviu Yuri Alberto para empatar a partida.

Corinthians quase vira no final da etapa inicial. Aos 42 minutos, a defesa do Vitória trava o chute de Memphis, que sobra para Yuri Alberto finalizar de primeira e exigindo boa defesa de Lucas Arcanjo. Sete minutos depois, Memphis, de novo, chuta colocado e quase faz um golaço, passando perto da trave.

Vitória quase retoma a vantagem. Em boa chegada de Mosquito aos 7 minutos do segundo tempo, o atacante recebe de frente para o gol, finaliza e exige boa defesa de Hugo Souza. Aos 14 minutos, foi a vez de Carlos Eduardo dar um susto no Corinthians após chutar de primeira em direção ao gol corintiano, travado pela defesa visitante. O Vitória continuou em cima e, aos 22 minutos, Mosquito cruza para dentro da área, a bola desvia e passa raspando o gol do Corinthians.

1x2. Em tarde de garçom, Garro serviu Memphis, que virou a partida no Barradão e decretou a vitória do Corinthians.

VITÓRIA 1 x 2 CORINTHIANS

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 9 de novembro de 2024 (sábado)

Horário: 16h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA - RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA - RJ) e Luiz Claudio Regazzone (RJ)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Gols: Alerrandro, aos 9 minutos do 1º tempo (VIT); Yuri Alberto, aos 24 minutos do 1º tempo, e Memphis Depay, aos 24 minutos do 2º tempo (COR)



Cartões amarelos: Carlos Eduardo, Everaldo, Luan e Raúl Cáceres (Vitória); Fagner e José Martínez (Corinthians)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Willean Lepo (PK); Luan (Janderson), Filipe Machado (Ricardo Ryller) e Matheuzinho; Carlos Eduardo (Everaldo), Gustavo Mosquito (Zé Hugo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana), José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo (Igor Coronado) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto (Ángel Romero). Técnico: Ramón Díaz.