Vasco é derrotado no Castelão, e Fortaleza garante vaga na Libertadores

O Vasco não resistiu ao Fortaleza, dono da melhor campanha como mandante, e perdeu por 3 a 0, neste sábado, no Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici se aproximou do líder Botafogo, enquanto o Gigante da Colina, que sonha com vaga na Copa Libertadores, perdeu fôlego na reta final do Brasileirão.

Com a vitória, o Fortaleza continua na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e já garantiu uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. O Leão do Pici está na terceira colocação, com 63 pontos, a cinco do líder Botafogo. A campanha como mandante impressiona. Agora, são 13 vitórias e quatro empates.

Após perder o clássico para o Botafogo por 3 a 0 na última rodada, o Vasco tinha uma dura missão neste sábado: enfrentar o Fortaleza, melhor mandante do Brasileirão. O time carioca viu o Leão do Pici abrir o placar logo aos 12 minutos. O Gigante da Colina demorou a se encontrar no jogo e desperdiçou as poucas chances criadas. Na etapa final, levou o golpe de misericórdia e o terceiro gol nos acréscimos.

O Vasco continua com 43 pontos e está na nona colocação. Como o Brasileirão vai parar para a Data Fifa, o Gigante da Colina volta a campo apenas no dia 21, quando vai receber o Internacional, às 20h (horário de Brasília), em São Januário. Já o Fortaleza tem mais um carioca pela frente e visita o Fluminense, dia 22, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O JOGO

O Fortaleza assustou aos 11 minutos. Após cobrança de escanteio, Mancuso ficou com a bola na área. Ele finalizou, mas errou o alvo. Os donos da casa abriram o placar um minuto depois. Tinga cruzou da direita e Emmanuel Martínez cabeceou: 1 a 0 no Castelão.

O Vasco levou perigo aos 18 minutos. Emerson Rodríguez arriscou de fora da área. A bola saiu à esquerda. O Gigante da Colina cresceu e teve duas chances em sequência. Aos 22, Vegetti ajeitou para Galdames. Ele finalizou e viu João Ricardo espalmar. O rebote ficou com Emerson Rodríguez, que dominou e chutou. O goleiro do Fortaleza trabalhou mais uma vez e fez outra defesa importante.

O Fortaleza respondeu aos 35 minutos. Marinho ganhou de Piton pela direita, invadiu a área, mas viu Léo Jardim fazer grande defesa, com o pé direito. No rebote, Hércules errou o alvo. Os donos da casa foram para o intervalo em vantagem.

O técnico Rafael Paiva fez duas mudanças no intervalo. Ele colocou Jair e Rayan. Saíram Mateus Carvalho e Emerson Rodríguez. Aos dois minutos, Rayan invadiu a área e cruzou. Titi cortou, mas quase fez contra. João Ricardo desviou.

O Fortaleza chegou a marcar aos 22 minutos. Após cruzamento da direita, Mancuso cabeceou. Léo Jardim defendeu e a bola ainda bateu na trave. No rebote, Breno Lopes, alteração de Vojvoda, completou para o gol. Contudo, ele estava impedido. Assim, o lance foi anulado.

Os donos da casa ficaram na bronca com a arbitragem de Lucas Paulo Torezin (PR), aos 26. Jair, que já tinha amarelo, fez falta em Marinho. O braço dele acertou o atacante do Fortaleza. O árbitro só marcou a infração e não deu o cartão amarelo, que significaria o vermelho.

Rafael Paiva, aos 27, colocou Sforza e Philippe Coutinho. Saíram Hugo Moura e Puma Rodríguez. O Fortaleza quase ampliou o placar no minuto seguinte. Martínez fez grande jogada e achou Hércules. Ele finalizou, mas Léo Jardim fez grande defesa.

O Fortaleza ampliou o placar aos 32 minutos. Breno Lopes avançou pela esquerda, invadiu a área e chutou cruzado: 2 a 0. Aos 44, Léo Jardim salvou o Vasco. Piton quase fez contra ao cortar cruzamento.

O Leão do Pici ampliou aos 46 minutos. Pochettino recebeu na área e rolou para Renato Kayzer, duas alterações, fazer 3 a 0. O Leão do Pici venceu mais uma em casa e está na briga pelo título brasileiro.

PELA TERCEIRA VEZ NA HISTÓRIA, O FORTALEZA ESPORTE CLUBE ESTÁ CLASSIFICADO PARA A CONMEBOL LIBERTADORES DA AMÉRICA! ORGULHO DE SER TRICOLOR! #FortalezaEC #Libertadores pic.twitter.com/qxxJTMN17C ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) November 10, 2024

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 3X0 VASCO

Local: Castelão, Fortaleza (CE)



Data: 09/11/2024, sábado



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Rafael Trombeta (PR)



VAR: Rafael Traci (SC)

Cartão amarelo: Jair (Vasco) e Matheus Rossetto (Fortaleza)

GOLS: Emmanuel Martínez, aos 12? do 1ºT, Breno Lopes, aos 32? do 2ºT, e Renato Kayzer, aos 46? do 2ºT (Fortaleza)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga (Brítez), Kuscevic, Titi e Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules (Pochettino) e Emmanuel Martínez; Marinho (Yago Pikachu), Moisés (Breno Lopes) e Lucero (Renato Kayzer).



Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Jair), Hugo Moura (Sforza) e Galdames (Alex Teixeira); Emerson Rodríguez (Rayan), Puma Rodríguez (Philippe Coutinho) e Vegetti.



Técnico: Rafael Paiva.