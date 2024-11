'Triste pelos meus companheiros', diz Vini sobre lesão de Militão

Vini Jr. e outros jogadores do Real Madrid desejaram forças ao zagueiro Éder Militão após ele se lesionar na vitória por 4 a 0 sobre o Osasuna, neste sábado (9), pelo Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

O defensor passará por uma cirurgia nos próximos dias. Com isso, ele deve perder o restante da temporada, inclusive os próximos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em agosto de 2023, o brasileiro passou por uma lesão parecida. Ele sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e também passou por uma cirurgia.

O zagueiro brasileiro voltou aos gramados em abril deste ano após a lesão no joelho esquerdo. Foram 232 dias — mais de sete meses — sem poder defender o Real Madrid e a seleção brasileira.

Em publicação feita pelo Real Madrid, Vini Jr. diz estar triste pelo que aconteceu com seu companheiro de clube e seleção. "Estou feliz pelos gols, mas triste pelos meus companheiros lesionados", afirma ele, se referindo também à substituição precoce do atacante Rodrygo na mesma partida, após sentir dores na coxa.

👉 @ViniJr: "Estoy contento por los goles pero triste por mis compañeros lesionados".#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/BOVtmSwoA6 -- Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 9, 2024

Companheiros de defesa, Courtois, Carvajal, Alaba e Rudiger também desejaram forças ao zagueiro em publicações nas redes sociais.

No ano passado superamos juntos [a lesão] e agora estarei ao seu lado para que você possa fazer isso de novo. Muita força.

Thibaut Courtois, em publicação no X

Muita força e coragem meu amigo! Você já mostrou o quanto se recuperou forte em uma situação como essa, agora é hora de dar corda no relógio novamente.

Dani Carvajal, em postagem no Instagram

Fique forte irmão.

David Alaba, nos stories do Instagram

Estamos contigo. Muita força.

Antonio Rüdiger, nos stories do Instagram

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, se esquivou ao ser perguntado se o clube irá atrás de um substituto no mercado. "Agora não há nada a fazer, vamos avaliar nos próximos meses. Nada pode ser feito agora. Não penso no mercado, porque até às férias de Natal temos que ficar com o que temos".

Desfalque na seleção

Militão foi convocado por Dorival Júnior para as partidas da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas virou desfalque. Os jogos acontecem nos dias 14 e 19 de novembro.

O zagueiro Léo Ortiz (Flamengo) e o atacante Gabriel Martinelli (Arsenal) foram convocados neste sábado para defender a seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Eles irão substituir Éder Militão e Rodrygo, cortados por lesões.

Na última data Fifa, no início de outubro, Éder Militão também acabou cortado. Ele havia sofrido uma pequena lesão na coxa esquerda e foi substituído por Fabricio Bruno.