São Paulo estreia novo gramado do Morumbis com pior teste: período de chuva

Foram 45 dias de saudade para o torcedor, mas finalmente o São Paulo está de volta ao Morumbis neste sábado (9), às 21h, para enfrentar o Athletico-PR, pela 32ª rodada do Brasileirão. O problema é que isso acontece no pior momento para um gramado novo: quando a capital paulista sofre com fortes chuvas.

O que aconteceu

O São Paulo estreia neste sábado seu novo gramado, trocado após a série de shows do cantor Bruno Mars. O Tricolor iniciou a reforma no dia 21 do último mês e o processo leva cerca de dez dias até atingir condições ideais de jogo.

A preocupação do Tricolor não se dá pelo fato do gramado ser novo, mas pela quantidade de chuva que caiu na cidade de São Paulo. O Morumbis já poderia receber uma partida em boas condições de jogo desde o dia 1º.

Na última sexta-feira, a chuva forte ultrapassou os 33 milímetros, cancelou voos e deixou a cidade em estado de atenção para alagamentos. A previsão para este sábado é de chuvas leves.

Muita água deixa o gramado mais frágil e a movimentação pode acabar com a grama nos setores mais usados pelos jogadores.

Os 45 dias de ausência

O último jogo do São Paulo no Morumbis foi a eliminação do Tricolor para o Botafogo, no dia 25 de setembro. Desde então, foram cinco partidas com três vitórias, um empate e uma derrota.

A equipe de Zubeldía teve apenas dois mandos de campo desde então: o clássico contra o Corinthians e a partida contra o Vasco. O primeiro o clube mandou em Brasília, no Mané Garrincha, e o segundo a equipe atuou em Campinas, no Brinco de Ouro.

Dos 45 dias, metade deles não ocorreu por 'culpa' do São Paulo. O jogo contra o Vasco, o último que o Tricolor teve como mandante, ocorreu há 23 dias, em 16 de outubro. Desde então, a equipe enfrentou o Criciúma no dia 26 de outubro e o Bahia no último dia 5.