Santos marca no final, vence o São Paulo e é tricampeão do Paulista sub-17

O Santos se tornou neste sábado tricampeão do Campeonato Paulista sub-17, ao bater o São Paulo por 2 a 1, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela volta da decisão. Vinícius Lira e João Alves marcaram os gols santistas, enquanto Calci anotou o tento do Tricolor. O Peixe venceu o jogo de ida por 3 a 2.

O Alvinegro Praiano volta a conquistar o título do Paulista sub-17 após 10 anos. O Peixe foi campeão em 2014 e 2010. O São Paulo, por sua vez, desperdiçou a chance de conquistar o torneio pela quarta vez.

O #PAULISTÃOSUB17 É NOSSO! ?? Com gols de Vinícius Lira e João Alves, os #MeninosDaVila bateram o São Paulo fora de casa por 2 a 1 e conquistaram o título do #PaulistãoSub17! É O SANTOS! ???? pic.twitter.com/zEGnMqvAgs ? Santos FC (@SantosFC) November 9, 2024

O Santos abriu o placar no início do primeiro tempo. Aos sete minutos, Vinícius Lira aproveitou desvio na pequena área e cabeceou para o fundo das redes são-paulinas.

O São Paulo empatou a final com um golaço no segundo tempo. Aos dez minutos, Calci aproveitou rebote da zaga do Santos, finalizou de primeira no ângulo e deixiu tudo igual em Cotia.

O Tricolor Paulista passou a conduzir as melhores chances do jogo na etapa final, mas não conseguiu mais balançar as redes. Assim, o Santos castigou o São Paulo. No primeiro minuto dos acréscimos, João Alves fez boa jogada com Luca Meirelles pela direita, invadiu a área e finalizou para marcar o gol do título santista.