Roger Machado discursa sobre racismo após vitória: 'Avanços são pequenos'

O técnico Roger Machado discursou sobre o racismo no futebol e no Brasil após ser questionado sobre o tema durante a coletiva após a vitória de 2 a 0 do Internacional sobre o Fluminense, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Roger Machado acredita que os avanços em relação ao racismo na sociedade ainda são pequenos, apesar de o país estar mais atento sobre o tema.

É um tema e uma data sempre muito importantes. Penso que a gente fez muitas evoluções, o país passou a olhar pra essa questão, porém, vejo que os avanços ainda são pequenos

Roger Machado acredita que o futebol nada mais é do que uma representação da sociedade, em diferente escala.

Pra mim, o futebol amplifica, cristaliza e aponta como somos como sociedade. O organismo social futebol é a caricatura do que somos como sociedade

O racismo se cristaliza quando o campo acaba e a gente consegue perceber indivíduos de diferentes cores ascenderem socialmente em diferentes velocidades. É onde os filtros começam. Um ex-atleta branco consegue se esconder. Eu não consigo, a minha cor me denuncia

Um país que foi criado em cima de 400 anos de escravidão, é impossível que a gente não traga vestígios dele

Roger Machado costuma abordar o racismo com frequência e já fez discursos bastante relevantes sobre o tema.

Em 2020, quando dirigia o Bahia, o técnico deu uma aula sobre o racismo estrutural no Brasil depois do jogo entre o time baiano e o Fluminense.

Na ocasião, ele e Marcão, técnico da equipe carioca, eram os dois únicos negros treinadores da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Atualmente, Roger é o único técnico negro na Série A do Brasileirão.