Rodrygo lamenta lesão no Real; Militão diz que conhece 'caminho da volta'

Rodrygo e Eder Militão se manifestaram nas redes sociais após se lesionarem durante a vitória do Real Madrid sobre o Osasuna, neste sábado (9), pelo Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Rodrygo lamentou a lesão sofrida no reto femoral da perna esquerda. O problema deve tirar o jogador dos gramados por, pelo menos, um mês.

Tarde intensa, com misto de sentimentos no Bernabéu. Orgulhoso com a vitória da equipe, e triste com as baixas que tivemos. Muito decepcionado com a minha lesão, mas é hora de recuperar e voltar mais forte. Rodrygo, no Instagram

Esta é a segunda lesão muscular de Rodrygo em um curto espaço de tempo. Ele sentiu um problema durante o jogo contra o Borussia Dortmund no dia 22 de outubro, pela Champions League. Por causa do problema, ele ficou de fora do clássico contra o Barcelona.

O caso de Eder Militão é mais complicado. O zagueiro sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos do joelho da perna direita.

O zagueiro sofreu com um problema parecido em 2023. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou oito meses afastado. Em sua postagem, ele afirmou que conhece o caminho da volta.

Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pelo apoio! É só mais uma luta pra vencer e eu já conheço bem o caminho da volta, desistir não faz parte da minha história! Eder Militão, no Instagram

As lesões causaram cortes na seleção brasileira. Rodrygo e Eder Militão deram lugar a Gabriel Martinelli e Léo Ortiz nesta Data Fifa de novembro.