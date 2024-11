Rodrygo e Militão se machucam em jogo do Real Madrid e viram problema para Seleção

Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira, pode ter ganhado um grande problema para esta data Fifa. No jogo do Real Madrid contra o Osasuna, neste sábado, Rodrygo e Éder Militão se machucaram e precisaram deixar o campo ainda no primeiro tempo.

Enquanto Rodrygo deixou o gramado aos 19 minutos, Militão saiu aos 29. O atacante aparentou sentir dores na região da coxa esquerda e apareceu chorando no banco de reservas. Já o zagueiro se envolveu em uma trombada com o adversário, gritou bastante pelas dores no joelho esquerdo e parece ter sido algo mais grave.

Recentemente, Rodrygo desfalcou o Real Madrid em duas partidas por conta de problemas musculares. Ele retornou no último duelo da equipe, contra o Milan, mas começou no banco de reservas.

Éder Militão, por sua vez, rompeu o ligamento cruzado anterior do mesmo joelho esquerdo e ficou fora de quase toda temporada do Real Madrid em 2022/23.

Rodrygo e Éder Militão estavam entre os convocados para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Agora, eles serão avaliados pelos médicos para saberem se terão condições.

Enquanto o jogo contra os venezuelos será na próxima quinta-feira, o duelo diante dos uruguaios será no dia 19 de novembro. Já o próximo duelo do Real Madrid será cinco dias depois, 24 de novembro, contra o Leganés.