Rodrygo e Militão sofrem lesões em jogo do Real e podem desfalcar a seleção

O duelo entre o Real Madrid e o Osasuna, neste sábado (9), pelo Espanhol, pode dar dor de cabeça para Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. Rodrygo e Militão, do Real, foram substituídos ainda no 1º tempo da partida por conta de lesões.

Ambos jogadores foram convocados por Dorival para as partidas da seleção contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias à Copa do Mundo 2026.

O que aconteceu

Aos 20 minutos de partida, Rodrygo sentiu lesão na coxa e precisou ser substituído, em aparente lesão muscular. O atacante brasileiro deixou o campo chorando ao ser substituído por Brahim Diaz.

Rodrygo já havia ficado de fora do clássico contra o Barcelona, no fim de outubro, por conta de uma lesão muscular. Na ocasião, Rodrygo estava com uma lesão muscular na coxa direita, após o jogo contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões.

Militão deixa gramado do Santiago Bernabéu de maca Imagem: Denis Doyle/Getty Images

Dez minutos após a lesão de Rodrygo, Eder Militão também precisou ser substituído. O zagueiro travou o pé direito no gramado em uma disputa na área e sentiu o joelho. Caído no gramado, Militão ficou gritando de dor e precisou ser retirado do campo de maca.

Em 7 de outubro, Militão já havia sido cortado da seleção após uma lesão muscular no quadríceps da perna esquerda. O zagueiro ficou de fora dos duelos da seleção contra o Chile e o Peru.

Militão já teve um problema grave no joelho esquerdo. O zagueiro ficou parado por 7 meses, de agosto de 2023 a abril deste ano, após sofrer uma ruptura do ligamento do joelho esquerdo em partida contra o Athletic Bilbao.

O Real Madrid ainda não divulgou a gravidade das lesões dos dois jogadores brasileiros.