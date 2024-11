Resultados da NBA: Suns vencem os Mavs por 1 ponto e lideram o Oeste

O Phoenix Suns passou por uma prova de fogo nesta sexta-feira para confirmar sua boa fase na NBA. Fora de casa, enfrentou o Dallas Mavericks, atual vice-campeão da liga, e sofreu: venceu com o apertado placar de 114 a 113.

Kevin Durant foi o destaque dos Suns, com 26 pontos. Do lado dos Mavs, o armador Luka Doncic brilhou com 30 pontos, 7 rebotes e 7 assistências.

Os Suns lideram a Conferência Oeste da NBA ao lado do Oklahoma City Thunder, com 8 vitórias e 1 derrota. No Leste, o Cleveland Cavaliers chegou a 10 vitórias seguidas após superar em casa o Golden State Warriors por 136 a 117.

Veja os resultados da sexta-feira na NBA

Los Angeles Lakers 116 x 106 Philadelphia 76ers



Sacramento Kings 98 x 107 Los Angeles Clippers



Charlotte Hornets 103 x 83 Indiana Pacers



Detroit Pistons 122 x 121 Atlanta Hawks



Orlando Magic 115 x 88 New Orleans Pelicans



Boston Celtics 108 x 104 Brooklyn Nets



Cleveland Cavaliers 136 x 117 Golden State Warriors



Dallas Mavericks 113 x 114 Phoenix Suns



New York Knicks 116 x 94 Milwaukee Bucks



Memphis Grizzlies 128 x 104 Washington Wizards



Oklahoma City Thunder 126 x 107 Houston Rockets



Denver Nuggets 135 x 122 Miami Heat



Minnesota Timberwolves 127 x 102 Portland Trail Blazers.