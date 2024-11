Renato Gaúcho reconhece atuação abaixo do Grêmio contra o Palmeiras

O Grêmio perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, mas a derrota poderia ter sido muito mais elástica. Em entrevista coletiva após a partida desta sexta-feira, o treinador Renato Gaúcho reconheceu que a atuação de sua equipe não foi boa.

"O Palmeiras é um adversário de uma qualidade muito grande, que está acostumado a jogar no gramado sintético. Sei que não fizemos uma boa partida, principalmente no segundo tempo, mas tem horas que precisa saber sofrer, respeitar o adversário. A gente precisa melhorar, sabemos disso. Precisamos procurar, agora na data Fifa, treinar e buscar uma vitória diante do Juventude", falou.

Renato Gaúcho também elogiou a atuação do goleiro Agustín Marchesín, que salvou o Grêmio em vários momentos da partida. O técnico ainda revelou que sua equipe tinha uma proposta para partida e que estava esperando o momento certo para atacar.

"Marchesín esteve em uma noite excelente, ainda bem. Tínhamos nossa proposta de jogo, sabíamos que o Palmeiras ia nos pressionar bastante, até pelo o que eles precisam no campeonato. Também sabíamos que eles seriam pressionados pela torcida já que não vinham de resultados muito bons. A gente estava esperando a hora certa para atacar, porque sabíamos que eles iam nos deixar espaço, mas infelizmente, quando ia colocar minha equipe um pouco mais para frente, sofremos o gol", disse.

Por conta da data Fifa, o Grêmio volta a campo apenas no dia 20 de setembro, quando receberá o Juventude pelo Brasileirão. Atualmente, a equipe de Renato Gaúcho ocupa a 11ª colocação da liga nacional, com 39 pontos conquistados.