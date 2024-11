RB Bragantino empata com Atlético-GO e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Red Bull Bragantino empatou sem gols com o Atlético-GO neste sábado, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino entrou na zona de rebaixamento graças à vitória do Juventude sobre o Bahia, por 2 a 1. O Atlético-GO, por sua vez, já está moralmente rebaixado, embora ainda haja chances matemáticas de o lanterna da competição permanecer na Série A.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pela monotonia no estádio Antônio Accioly. Atlético-GO e Red Bull Bragantino tiveram muitas dificuldades para criar grandes chances de gol e protagonizaram uma disputa nada emocionante na metade inicial do confronto.

O único lance mais agudo aconteceu aos 16 minutos, quando Sasha tabelou e saiu cara a cara com o goleiro do Atlético-GO, carimbando a trave. No rebote, Hurtado limpou dois marcadores e tocou para Vitinho, que bateu no alto, mas viu a defesa desviar e a bola explodir no travessão.

Já o segundo tempo começou mais agitado. Logo aos cinco minutos o Red Bull Bragantino quase abriu o placar em chute de Vitinho da entrada da área. O Atlético-GO respondeu pouco depois com Guilherme Romão, que arrancou pela esquerda, levou para o meio e bateu buscando o ângulo, exigindo grande defesa de Cleiton.

Mais tarde, aos 12 minutos, em nova jogada de contra-ataque, o Atlético-GO mais uma vez chegou com perigo. Shaylon recebeu na entrada da área e bateu forte, de primeira, exigindo boa defesa de Cleiton, que jogou para escanteio com a ponta dos dedos.

O jogo era lá e cá. Aos 21 minutos, Jhon Jhon recebeu dentro da área, saiu cara a cara com o goleiro e bateu no cantinho, mas Ronaldo conseguiu desviar a bola, fazendo importante defesa para evitar o gol do Red Bull Bragantino. Depois, aos 35, foi a vez de Mosquera se livrar de dois marcadores e bater forte, dentro da área, obrigando outra boa intervenção do arqueiro adversário.

Nos acréscimos, o Red Bull Bragantino ainda teve uma última oportunidade de garantir a vitória com Mosquera, que ficou com o rebote após Ronaldo fazer a defesa no chute de Cavaleiro, driblou o goleiro, mas, ao finalizar, teve o chute interceptado pela zaga. Assim, coube às duas equipes se conformarem com o empate sem gols em Goiânia.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO 0 X 0 RED BULL BRAGANTINO

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 9 de novembro de 2024, sábado



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR FIFA - RJ)

Cartões amarelos: Gonzalo Freitas, Lacava, Rhaldney (Atlético-GO); Lincoln, Raul (Red Bull Bragantino)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão (Janderson); Gonzalo Freitas (Rhaldney), Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Matias Lacava (Shaylon), Derek (Hurtado) e Luiz Fernando (Campbell).



Técnico: Anderson Gomes.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul), Lucas Evangelista (Gustavinho) e Lincoln (Mosquera); Jhon Jhon (Cavaleiro), Sasha e Vitinho (Vinicinho).



Técnico: Fernando Seabra.