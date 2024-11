Ramón diz que time respondeu na hora mais difícil e projeta novo objetivo

O técnico do Corinthians, Ramón Díaz, elogiou a reação dos jogadores no momento mais difícil da temporada e projetou 15 pontos nas últimas cinco rodadas do Brasileirão. O time venceu o Vitória de virada, fora de casa neste sábado (9).

O que ele disse

O treinador elogiou a reação dos jogadores, disse que eles demonstraram o que é o Corinthians. "Todo mérito é dos jogadores. No momento difícil, reagiram e conseguiram o resultado. Hoje, o grupo deu uma demonstração em um momento difícil e complicado que o Hugo passou. Demonstra o que é o Corinthians: no momento mais difícil, o grupo saiu gigante, tomou coragem e determinação".

Questionado sobre o trio Yuri, Memphis e Garro, Emiliano Díaz não poupou elogios. "São jogadores de muita qualidade. Jogadores de muita qualidade se adaptam fácil. Yuri está passando um grande momento, Memphis está jogando mais atrás para ajudar Garro. Também temos jogadores que estão fora, como Talles, Romero, Pedro [Raul] e Coronado. Memphis é um jogador de outro nível. É fácil de dar liberdade para eles", disse o auxiliar.

Fora e longe do Z4, Ramón vê que é possível ganhar as partidas restantes. "Nosso objetivo principal é chegar o mais alto possível. Temos que terminar bem [o campeonato] e tratar de ganhar essas cinco partidas".

Nos últimos cinco jogos, o Corinthians terá pela frente o Cruzeiro (C), Vasco (C), Criciúma (F), Bahia (C) e Grêmio (F).