Ramón Díaz fala sobre objetivo do Corinthians até o final do Brasileiro: "Vencer os jogos restantes"

O técnico Ramón Díaz, após o triunfo do Corinthians sobre o Vitória, falou sobre o objetivo da equipe até o final do Campeonato Brasileiro. Com a situação estabilizada em relação à zona de rebaixamento, o comandante vai trabalhar para que o Timão vença todos os compromissos restantes na liga nacional.

"Primeiro que estamos felizes de sair de uma zona complicada. O grupo está bem, fomos bem, a torcida nos ajuda muito. Nosso objetivo é tratar de fazer 15 pontos nestas últimas cinco partidas. Terminar em uma posição que o clube merece. Vamos buscar as vitórias nos próximos dois jogos em casa, para brigar na parte de cima. Vamos terminar o mais alto possível, tratar de vencer os jogos restantes", disse Ramón em entrevista coletiva.

Após a sequência de quatro vitórias seguidas no Brasileiro, o Corinthians vai ter que lidar com mais uma pausa devido à data Fifa. Na visão de Emiliano, auxiliar de Ramón, o período vai ser importante para recuperar fisicamente os jogadores.

"Sempre usamos a pausa para um recondicionamento, para a recuperação física. Essa data Fifa vem para recondicionar todo mundo, cuidar de quem tem fadiga. Sempre é bom ter mais tempo para trabalhar, vamos buscar colher frutos", comentou Emiliano.

Neste sábado, o Vitória começou melhor e abriu o placar com Alerrandro, recebendo "presente" de Hugo Souza na saída de bola. O Timão empatou com Yuri Alberto ainda no primeiro tempo e virou na segunda etapa, com Memphis Depay. O meia Rodrigo Garro participou dois dois gols, com passes precisos.

Como consequência do resultado positivo no Barradão, o Corinthians subiu para a 10ª posição do Brasileiro, com 41 pontos. Já o Vitória caiu para a 13ª colocação, permanecendo com 38 unidades.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Cruzeiro, em Itaquera, no dia 20 (quarta-feira).