"Quem está no Fluminense não precisa ser motivado", alerta Mano Menezes após derrota para o Internacional

O Fluminense continua pressionado no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Tricolor Carioca perdeu para o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio. Após a derrota, indagado sobre como motivar o time, o técnico Mano Menezes destacou o empenho do grupo e projetou o próximo desafio.

"A gente tem todas as motivações do mundo. Quem está no Fluminense não precisa ser motivado para coisa nenhuma. Quem não tem motivação para estar aqui não pode estar aqui. Não temos casos como esse. Os jogadores estão trabalhando para isso. Vamos trabalhar bem nas duas semanas que temos pela frente e vamos nos preparar para vencer a primeira partida dentro de casa, que sempre é o que a gente tem de fazer. Não podemos adiar essa questão de vencer", afirmou o técnico.

O Fluminense vai ter dois jogos seguidos no Maracanã. O primeiro será contra o Fortaleza, no dia 22. Depois, no dia 26, vai receber o Criciúma. A sequência pode ser decisiva para o Tricolor.

Com 37 pontos em 33 jogos, o Fluminense precisa secar os rivais (Criciúma, Bragantino e Athletico-PR) que ainda jogam nesta rodada para não voltar para o Z4 do Campeonato Brasileiro. No momento, o Tricolor Carioca está na 14ª colocação.

Com a derrota para o Inter, o Fluminense chegou a três rodadas seguidas sem ganhar no Brasileirão. Assim, cresce a importância para o jogo contra o Fortaleza. Como o Brasileirão vai parar para a Data Fifa, o Flu vai ter tempo para tentar arrumar a casa e dar a resposta na próxima rodada do torneio.