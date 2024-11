PSG vence Angers, segue invicto e administra vantagem na liderança do Francês

Neste sábado, no Stade Raymond Kopa, o Paris Saint-Germain visitou o Angers e venceu por 4 a 2. A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Francês, contou com gols de Lee Kang-in (2) e Barcola (2) para os visitantes, todos no primeiro tempo. No apagar das luzes, Esteban Lepaul e Biumla descontaram para os donos da casa.

Deste modo, o PSG manteve-se na ponta tabela, com 29 pontos conquistados e sem nenhuma derrota. A equipe administrou a vantagem de seis pontos em relação ao Monaco, segundo lugar, que tem 23 unidades e venceu por 3 a 1 o Strasbourg na rodada.

O Angers, por sua vez, com os mesmos 10 pontos, continuou na 14ª posição, a uma unidade da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Saint-Étiennne (11).

Pela 12ª rodada do Campeonato Francês, o PSG volta aos gramados apenas no dia 22 de novembro, quando recebe, às 17h (de Brasília), o Tolouse, no Parque dos Príncipes. Já o Angers, no dia 24, às 13h, visita o Auxerre, no Stade de l'Abbé Deschamps.

OS GOLS

O PSG inaugurou o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. Pela esquerda da área, Zaire-Emery cruzou para trás e Lee Kang-in apareceu, livre de marcação, para chutar para o gol. O zagueiro Lefort, debaixo das traves, tentou impedir o tento dos visitantes, mas a bola já havia ultrapassado a linha.

O segundo gol do PSG saiu aos 19 minutos. Desta vez, Marco Asensio, também pelo lado esquerdo, cruzou para área e Lee Kang-In compeltou de canhota para o fundo das redes.

O PSG aumentou sua vantagem aos 30 minutos. O Angers errou sua saída de bola e os visitantes aproveitaram a chance. Ao ser acionado, Asensio passou para Barcola, dentro da área, que finalizou, livre de marcação, no ângulo direito, sem chances para Fofana, goleiro dos mandantes.

Para fechar a goleada, ainda na primeira etapa, o PSG anotou o quarto gol nos acréscimos, aos 47 minutos. Dentro da área, Lee Kang-in cruzou na medida para Barcola, que subiu mais alto que a marcação e cabeceou no canto direito de Fofana.

O Angers conseguiu descontar aos 46 minutos do segundo tempo. Himad Abdeli achou Esteban Lepaul, que não desperdiçou a chance e balançou as redes defendidas por Donnarumma. Aos 52 minutos, os mandantes marcaram mais uma vez. Biumla cravou mais um para o time, porém não foi o suficiente.