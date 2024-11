Palmeiras tem três jogadores suspensos para jogo contra o Bahia; veja quem são

O Palmeiras ganhou três desfalques para o jogo contra o Bahia, que acontece apenas no dia 20, após a data Fifa. Isso porque o lateral Mayke, o meio-campista Richard Ríos e o atacante Estêvão receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na última sexta-feira, e cumprirão suspensão automática.

Ríos e Estêvão já poderiam ser desfalques para Abel Ferreira pois estarão à serviço das seleções da Colômbia e do Brasil, respectivamente, para disputa das rodadas 11 e 12 das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O último compromisso das seleções será no dia 19, na véspera do jogo do Palmeiras com o Bahia.

Além deles, o zagueiro Gustavo Gómez também pode ser ausência, já que está convocado para defender a seleção do Paraguai neste período. O goleiro Weverton, chamado por Dorival para a Seleção Brasileira e, como não costuma ser titular, pode ter chance de retornar em condições de entrar em campo.

Estêvão foi advertido com o cartão amarelo logo depois de marcar o gol da vitória do jogo, aos 27 minutos do segundo tempo. Na súmula do jogo, o árbitro Marcelo de Lima Henrique justificou que a punição se deu por "subir nos alambrados/escadas em volta do campo para comemorar um gol".

Mayke e Ríos também foram amarelados na etapa final do jogo. O primeiro por "cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor" e o segundo por "retardar o reinício do jogo".

Desses que estão suspensos para o duelo com o Bahia, apenas Estêvão foi titular contra o Grêmio. Em sua ausência, Dudu pode aparecer entre os titulares. Na lateral-direita, Marcos Rocha deve seguir como titular. Enquanto no meio-campo, Abel pode manter Raphael Veiga mais recuado, ou escalar Zé Rafael ou Fabinho.