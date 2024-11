Palmeiras e Fortaleza garantem vaga na Libertadores; veja quem já está lá

Os resultados da 33ª rodada do Brasileirão garantiram Palmeiras e Fortaleza na Libertadores de 2025.

O que aconteceu

O Palmeiras tem 64 pontos e é o atual vice-líder. A equipe paulista tem 17 pontos de vantagem para o Cruzeiro — primeiro time fora do G6 — e restam apenas 15 em disputa nas últimas cinco rodadas.

O Fortaleza venceu o Vasco, chegou aos 63 e também não pode mais ser alcançado pelo Cruzeiro. A equipe mineira pode chegar, no máximo, a 62 pontos.

Palmeiras e Fortaleza se juntam ao Botafogo. A equipe carioca, que lidera o Campeonato Brasileiro, conquistou sua vaga ao vencer o Vasco no meio de semana.

Nenhum dos três já classificados garantiu vaga direta na fase de grupos matematicamente. Os quatro primeiros ao término do Brasileirão vão aos grupos, enquanto o quinto e o sexto vão para a pré-Libertadores.

Brasil pode ter até nove vagas

O Brasil pode 'dominar' o número de vagas na Libertadores de 2025. Além das vagas destinadas aos seis melhores do Brasileirão — quatro diretas e duas na pré-Libertadores — e outra do campeão da Copa do Brasil, o país já garantiu mais uma porque tem dois representantes na final da Libertadores deste ano.

A nona vaga pode vir da Sul-Americana. Se o Cruzeiro vencer o Racing na final que será disputada no próximo dia 23, garantirá a classificação para a Libertadores de 2025.

O G6 do Brasileirão pode virar G8. Caso os campeões da Libertadores (Botafogo ou Atlético-MG) e da Copa do Brasil (Flamengo ou Atlético-MG) terminem dentro do G6 do Brasileirão, as vagas que teriam pelo Brasileirão serão repassadas às equipes seguintes na tabela.

Quem já tem vaga na Libertadores de 2025?

Ao todo, 47 times terão vaga na Libertadores de 2025, sendo 28 delas diretas na fase de grupos. As outras estão destinadas à fase prévia. Até o momento, 21 clubes garantiram classificação ao torneio.