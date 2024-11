Ônibus do Corinthians é apedrejado por torcedores do Vitória; clube repudia episódio

Um dos ônibus do Corinthians, na chegada ao estádio do Barradão, foi apedrejado por torcedores do Vitória neste sábado. O vidro do veículo foi quebrado, mas ninguém da delegação se machucou.

Em nota nas redes sociais, o Timão classificou o episódio como "vandalismo" e destacou que o incidente poderia ter colocado em risco jogadores, comissão técnica e demais membros da delegação alvinegra.

O jogo entre Corinthians e Vitória, em Salvador, é importante para ambas as equipes pensando em luta contra a zona de rebaixamento e busca por vaga na Copa Sul-Americana. O Timão quer voltar a vencer no estádio do Leão após 15 anos de jejum.

As equipes estão escaladas para o duelo previsto para iniciar às 16h30 (de Brasília).

Veja a nota oficial do Corinthians:

Um dos ônibus que levava a delegação do Corinthians para a partida diante do Vitória, no Barradão, foi atingindo por uma pedra atirada pela torcida adversária, na chegada ao estádio.

O vidro foi quebrado, por sorte, ninguém ficou ferido.

O Corinthians repudia o vandalismo, que poderia ter colocado a integridade física dos atletas, comissão técnica e demais membros da delegação em risco antes de uma partida tão importante para o clube.