Nicole Silveira supera noiva e conquista o ouro na Copa da Ásia de skeleton

Nicole Silveira conquistou o ouro na Copa da Ásia de skeleton, realizada neste sábado (9), em Pyeonchang, na Coreia do Sul.

O que aconteceu

A brasileira ficou em primeiro lugar com um tempo combinado de duas descidas de 1m48s35m. Noiva de Nicole, a belga Kim Meylemans ficou na 2ª colocação.

Essa é a segunda medalha conquistada pela brasileira na competição. Na sexta-feira (8), ela já havia ficado com a medalha de prata, enquanto sua mulher foi a primeira colocada.

NEVOU POR AQUI, VIU? ❄️🥇



Nicole Silveira conquistou o ouro na Copa da Ásia de Skeleton, disputada hoje em Pyeongchang, na Coreia do Sul.



Ah, ontem ela já tinha levado uma prata.



Tem que respeitar! 🫶🇧🇷



📸 Divulgação/IBSF Asian Cup#TimeBrasil pic.twitter.com/TWDXvlmWmD -- Time Brasil (@timebrasil) November 9, 2024

Nicole e Meylemans fazem parte da mesma equipe no circuito mundial. As duas se preparam para as Olimpíadas de Inverno de Milano Cortina, que acontecerão em 2026.