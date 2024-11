Luiz Gustavo sente dores e é substituído no São Paulo no 1° tempo do jogo contra o Athletico-PR

O volante Luiz Gustavo precisou ser substituído no São Paulo ainda no primeiro tempo do jogo contra o Athletico-PR, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis, em São Paulo (SP).

Por volta dois seis minutos do primeiro tempo, o camisa 16 do Tricolor caiu sozinho no gramado após sentir dores no tornozelo. Ele logo recebeu atendimento e seguiu em campo. Contudo, de acordo com informação da transmissão do SporTV, o que motivou a saída do atleta, aos 20 minutos, foi uma pancada na coxa.

Liziero entrou na vaga do atleta de 37 anos. Luiz Gustavo vem de uma sequência de seis jogos como titular e disputou todos até o fim. No último compromisso, marcou um dos gols do triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia, na Fonte Nova. Neste ano, Luiz Gustavo esteve em campo em 42 jogos, sendo 33 deles como titular.

A partida contra o Furacão marca o retorno do São Paulo ao Morumbis depois de mais de um mês. A última partida da equipe em casa foi contra o Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores, no dia 25 de setembro. O local recebeu shows do cantor Brunos Mars e teve seu gramado trocado após as apresentações.

O São Paulo busca se firmar entre os primeiros colocados para conquistar uma vaga direta na Libertadores de 2025. O time ocupa, no momento, a sexta posição.