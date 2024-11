Liverpool x Aston Villa: onde assistir e horário do jogo pelo Inglês

Do UOL, em São Paulo

O Liverpool recebe o Aston Villa neste sábado (9), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês.

A partida será transmitida com exclusividade pelo Disney+ (serviço de streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Liverpool vive grande começo de temporada. A equipe inglesa tem apenas uma derrota desde a chegada do técnico Arne Slot e vem embalada de uma goleada por 4 a 0 sobre o Bayer Leverkusen no meio de semana, pela Champions League.

O Aston Villa também vai bem no começo do ciclo 2024/25. A equipe aparece na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês, é uma das surpresas em seu retorno à Champions, mas vem de derrota para o Brugge por 1 a 0 justamente na competição continental.

O retrospecto recente é favorável ao Liverpool. Os Reds somam três vitórias nos últimos cinco jogos entre as equipes. Os outros dois duelos terminaram empatados.

Liverpool x Aston Villa -- Campeonato Inglês

Data e horário: 9 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Transmissão: Disney+ (serviço de streaming)