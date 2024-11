Juventude vira contra o Bahia com golaços e aumenta pressão sobre Ceni

O Bahia fez um gol no primeiro minuto do jogo, mas o Juventude buscou a virada com dois golaços e venceu por 2 a 1 no Alfredo Jaconi, neste sábado (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Cauly foi na rede pelo Tricolor de Aço, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari marcaram para o Juventude.

A vitória alivia o Juventude na briga para fugir do Z4. O Jaconero sai da zona perigosa, indo a 16º com 37 pontos. O Juventude visita o Grêmio após a Data Fifa, na quarta-feira (20)

Já o Bahia, com a derrota, estaciona com 46 pontos na oitava posição. O time comandado por Rogério Ceni não vence há jogos. Na próxima rodada, o Bahia recebe o Palmeiras também na próxima quarta-feira (20), quando retornar o Brasileirão.

Como foi o jogo

Não deu nem tempo de aquecer: o Bahia abriu o placar no primeiro minuto com gol de Cauly. Lucho fez uma bela jogada e serviu para o camisa 8 só empurrar para a rede.

Depois de sofrer o gol, o Juventude ensaiou uma reação e criou chances perigosas, parando na trave duas vezes no primeiro tempo.

Gilberto, atacante do Juventude com passagem pelo Bahia, deixou o campo ainda no primeiro tempo. Ao tentar completar um cruzamento, se atirou na bola e acabou levando a pior no choque com o goleiro baiano. Não deu para seguir na partida.

O Juventude pressionou e conseguiu empatar, com um golaço de Lucas Barbosa. Nenê cruzou, o camisa 21 dominou e bateu por cobertura, surpreendendo todo mundo.

A virada veio em um golaço de Gabriel Taliari. Recebeu em profundidade, deu um chapéu em Marcos Felipe e empurrou para a rede com um 'shark attack' no estilo futevôlei.

A trave estava a fim de participar: o Juventude acertou o poste três vezes e o Bahia chegou perto de empatar, mas ela não deixou. Quatro bolas na trave no jogão no Jaconi.

Lances importantes

1x0. Gol relâmpago do Bahia. Linda jogada de Lucho, limpou Rodrigo Sam e rolou para Cauly abrir o placar no primeiro minuto de jogo.

Na trave! Resposta do Ju. Jogada de Gilberto, que cruzou para a área e Lucas Freitas emendou uma pancada na trave de Marcos Felipe.

Trave de novo! Escanteio pela direita encontrou Danilo Boza, que dominou e pegou de sem pulo, a bola explodiu no travessão.

1x1. Lucas Barbosa empatou com um golaço para o Ju! Dominou e bateu com muita categoria, encobrindo Marcos Felipe.

Terceira na trave! Depois de fazer o gol, Lucas Barbosa recebeu outra bola de Nenê, bateu colocado, mas dessa vez mandou no travessão.

2x1. É golaço! Gabriel Taliari recebeu, tirou Marcos Felipe com um chapéu e se atirou na bola para virar o jogo.

Na trave! Dessa vez, foi o Bahia. Everaldo girou batendo, o goleiro ficou pregado e viu a bola explodir na trave.

Marcos Felipe! No último lance do jogo, contra-ataque do Juventude, Nenê achou Diego Gonçalves que pegou de primeira uma bomba e Marcos Felipe espalmou.

Ficha Técnica - Juventude x Bahia

Data e horário: sábado, 09 de novembro de 2024, 19h (de Brasília)

Motivo: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Gizeli Casaril

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: João Lucas, Alan Ruschel, Gabriel Taliari (JUV); Kanu (BAH)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Cauly (BAH); Lucas Barbosa, Gabriel Taliari (JUV)

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam (Alan Ruschel), Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson, Luis Mandaca (Nenê), Edson Carioca (Diego Gonçalves); Gilberto (Gabriel Taliari), Lucas Barbosa (Ewerthon).

Bahia: Marcos Felipe, Santiago Arias, David Duarte, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Everton Ribeiro, Cauly (Everaldo); Thaciano, Ademir (Tiago), Luciano Rodríguez (Rafael Ratão).