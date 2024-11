Jeffinho volta a ser relacionado pelo Botafogo após seis meses

O Botafogo divulgou no início da tarde deste sábado os jogadores relacionados para a partida que começa logo mais, às 16h30 (de Brasília), contra o Cuiabá. A grande novidade na lista é o atacante Jeffinho, que volta a ser relacionado após seis meses.

A última partida de Jeffinho pelo Botafogo aconteceu no dia 16 de maio, quando entrou na partida diante do Universitário, do Peru, pela Libertadores e marcou o gol que garantiu a vitória dos cariocas pro 1 a 0. Desde então, ele vinha se recuperando de complicações na coxa.

Assim, o Botafogo vai com praticamente todos jogadores à disposição para a partida contra o Criciúma. O único desfalque é o lateral-direito Rafael, que se machucou e não joga desde abril. O Glorioso não tem jogadores suspensos.

A partida entre Botafogo e Cuiabá é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre no Estádio Nilton Santos. O Fogão faz grande campanha e é o líder da liga nacional, com 67 pontos conquistados.

Atletas relacionados para o jogo com o Cuiabá, às 16h30, no Nilton Santos.

Goleiros: Gatito Fernández, John e Raúl

Defensores: Adryelson, Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Cuiabano, Mateo Ponte e Vitinho

Meio-campistas: Allan, Danilo Barbosa, Eduardo, Gregore, Marlon Freitas, Tchê Tchê e Thiago Almada

Atacantes: Igor Jesus, Jeffinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, Matheus Martins, Savarino e Tiquinho Soares.