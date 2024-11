Hugo Souza fala sobre falha em triunfo do Corinthians sobre o Vitória: "Faz parte do futebol"

O goleiro Hugo Souza tratou sua falha no triunfo do Corinthians sobre o Vitória, neste sábado, com naturalidade. No único gol da equipe mandante, o arqueiro entregou de "presente" a bola para o atacante Alerrandro concluir sem grandes problemas. Em seguida, o Timão correu atrás do placar e venceu por 2 a 1, com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay.

Ao ser questionado sobre o tema, Hugo ressaltou que está sujeito a falhas e que situações como essa fazem parte do futebol. O camisa 1 valorizou o esforço dos companheiros para buscarem o resultado positivo mesmo com a adversidade inicial.

"Tenho que agradecer pelo que o time fez em campo, a torcida na arquibancada... Tenho tido a felicidade de sair dos jogos como protagonista, e hoje tive a infelicidade de também sair como protagonista. Isso faz parte do futebol, estamos sujeitos a erros, vou tentar dar meu melhor sempre, hoje no lance fui infeliz, vou falhar outras vezes, é normal. Mas estou pronto para ajudar, e quero acertar mais do que errar, com certeza. O importante são os três pontos, foi um resultado importante dentro do que a gente vem trabalhando. O time foi maduro para sair da situação adversa, fomos maduros para controlar o jogo", comentou Hugo Souza em contato com os repórteres presentes no Barradão.

"A gente tem que tratar isso, infelizmente, como normal. Estou sujeito a erro e isso não vai definir meu jogo. Continuei jogando. Evoluí bastante com os pés, treinamos muito no dia a dia. No lance, a bola volta para dentro do meu pé, minha trava prendeu no chão, e acontece. Faz parte", comentou.

Na segunda etapa, Hugo se redimiu com grande defesa em chute de Gustavo Mosquito. O ponta ex-Corinthians recebeu passe preciso de Raul Cáceres e, perto do gol, esbarrou na defesa do arqueiro corintiano.

O gol de empate do Corinthians foi marcado por Yuri Alberto, após passe preciso de Rodrigo Garro. A virada, na reta final de partida, veio com Memphis Depay, depois de mais uma assistência precisa do meia argentino.

Como consequência do resultado positivo, o Corinthians subiu para a 10ª posição do Brasileiro, com 41 pontos. Já o Vitória caiu para a 13ª colocação, permanecendo com 38 unidades.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Cruzeiro, em Itaquera, no dia 20 (quarta-feira).