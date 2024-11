Flamengo elimina Botafogo na semi do Carioca sub-17; Flu sai na frente do Vasco

O Flamengo está na decisão do Campeonato Carioca sub-17. Neste sábado, o Rubro-Negro garantiu sua presença na final com o empate diante do Botafogo por 2 a 2.

Na semifinal, o Flamengo conseguiu superar o rival com um placar agregado de 5 a 3, já que havia vencido o jogo de ida por 3 a 1.

???? Os Gols dos #GarotosDoNinho do Sub-17! Só valeu golaço de falta hoje: Lucas Silva marcou o primeiro e o segundo foi de Wanderson. Confira como foram as belas cobranças dos nossos crias e que ajudaram o Mengão a se classificar para a final do Carioca da categoria.... pic.twitter.com/mJGdwi1bDa ? Flamengo (@Flamengo) November 9, 2024

"Só valeu golaço de falta hoje: Lucas Silva marcou o primeiro e o segundo foi de Wanderson", exaltou o Rubro-Negro em suas redes sociais.

Na decisão, o Flamengo irá enfrentar o classificado do confronto entre Vasco e Fluminense. No encontro de ida entre as equipes, o Tricolor das Laranjeiras venceu neste sábado por 2 a 0. O confronto de volta será na quarta-feira, dia 13.