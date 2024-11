Ex-companheiro de Lebron James é preso nos EUA por invasão de propriedade

O ex-armador Delonte West, que atuou na NBA de 2004 a 2012, foi preso na madrugada desta quinta-feira (7) no condado de Fairfax, na Virgínia, por violação de liberdade condicional. As informações são do TMZ Sports.

O que aconteceu

Delonte West, que é usuário de drogas e passou a viver em situação de rua, vem enfrentando problemas legais desde que se aposentou do basquete. No dia 1º de novembro, o ex-jogador foi preso por invasão de propriedade privada.

West foi libertado após pagamento de uma fiança de US$ 1.000, mas voltou a ser preso nesta semana após não cumprir os termos de sua liberdade condicional.

Delonte West arrested again, alarming mug shot surfaces! pic.twitter.com/O2n9qPQiBU -- MadChill TV (@madChillTV1) June 6, 2024

De acordo com o departamento de polícia de Fairfax, West estava vagando pelas ruas quando tentou resistir ao novo mandado de prisão.

O ex-jogador, que agora tem 40 anos, sofre de depressão, transtorno bipolar e é viciado em drogas. Em 2022, ele foi flagrado pedindo esmola nas ruas, e chegou a ser preso por duas vezes no ano, por violação de propriedade privada e pelo não cumprimento das regras de liberdade condicional.

West atuou na NBA durante nove temporadas e chegou a acumular uma fortuna de US$ 16 milhões. Ele foi selecionado pelo Boston Celtics em 2004, e também teve destaque Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers, onde jogou ao lado de LeBron James, até encerrar sua passagem na NBA no Dallas Mavericks, em 2012.

O ex-astro da NBA ainda teve uma passagem pelo basquete chinês, até se aposentar, em 2015. Em 2020, West passou por um programa de reabilitação e tentou continuar a carreira como jogador da modalidade Big 3, mas logo voltou a ter problemas com drogas.