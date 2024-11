Éder Militão sofre rupturas no joelho e deve perder restante da temporada

Em comunicado oficial, o Real Madrid informou que o brasileiro Eder Militão sofreu uma lesão grave no joelho direito. Ele passará por cirurgia nos próximos dias e deve perder o restante da temporada.

O que aconteceu

Éder Militão se machucou durante a vitória do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Osasuna. O brasileiro caiu no gramado aos gritos de dor e deixou o jogo numa maca.

Após os exames realizados hoje em nosso jogador Éder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos do joelho da perna direita. Militão será intervencionado nos próximos dias.

Real Madrid

Em agosto 2023, o brasileiro passou por uma lesão parecida. Ele sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e também passou por uma cirurgia.

O zagueiro brasileiro voltou aos gramados em abril deste ano após a lesão no joelho esquerdo. Foram 232 dias — mais de sete meses — sem poder defender o Real Madrid e a seleção brasileira.

Desfalque na seleção

Militão foi convocado por Dorival Júnior para as partidas da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas virou desfalque. Os jogos acontecem nos dias 14 e 19 de novembro.

A seleção brasileira já está ciente da gravidade da lesão do zagueiro e deve divulgar o substituto de Militão ainda neste sábado.

Na última data Fifa, no início de outubro, Éder Militão também acabou cortado. Ele havia sofrido uma pequena lesão na coxa esquerda e foi substituído por Fabricio Bruno.